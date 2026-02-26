Il Festival di Sanremo cresce rispetto all’esordio, la kermesse canora incide anche in access prime time. I dati Auditel del 25 Febbraio 2026

Il Festival di Sanremo 2026 guadagna terreno anche con l’aiuto dei social. La seconda serata della kermesse canora raggiunge il 59% di Share e ottiene un trend in crescita rispetto all’esordio. Gli ascolti sono ancora in calo se si considera il parallelismo con lo scorso anno, ma Carlo Conti – così come la Rai – non è preoccupato e avverte: “Continuiamo a pedalare”. Nel senso: c’è ancora molto da fare e la cavalcata televisiva non è finita, il Direttore Artistico è sereno oltre che convinto del proprio lavoro.

L’evento canoro si conferma tra i contenuti più visti dell’anno, malgrado le flessioni. Le reti cadette devono fronteggiare questi standard e provano a resistere con valide alternative: Rai2 si attesta sullì1,5% di Share grazie a The Americas. Rai3 raggiunge il 5,1% di Share con Chi L’ha Visto?, Federica Sciarelli diventa una certezza per gli affezionati di uno dei format più longevi di Viale Mazzini che non conosce sosta. Neppure durante il Festival.

Sanremo pigliatutto, ma la concorrenza prova a resistere

Rete4 sceglie invece RealPolitik: il talk show di Tommaso Labate guadagna l’1,7% di Share malgrado una concorrenza netta. Canale 5 – rete ammiraglia di Cologno Monzese – propone il film Tre Di Troppo con Fabio De Luigi. Un omaggio al regista e interprete che sarà ospite alla kermesse canora. Italia Uno propone il cult movie The Kingsman – Il cerchio d’oro arrivando al 2,8% di Share. Nove scommette su Little Big Italy ottenendo l’1,2% di Share.

La7 cresce giungendo al 3,2% di Share con Una giornata particolare condotto da Aldo Cazzullo. Tv8 passa allo sport in chiaro con il confronto tra Real Madrid e Benfica. Sky porta la sfida di Champions sulla generalista. Il resto del palinsesto generalista italiano è equamente diviso tra La Guerra dei Mondi sul Canale 20 che raggiunge l’1% di share, Rai4 guadagna la medesima percentuale con Trappola sulle montagne rocciose. Svetta invece Basic Instinct attestandosi sull’1,4% su Iris. RaiMovie si fa bastare lo 0,6% con The Wrestler.

Il preserale è del PrimaFestival

Il preserale italiano si anima con il PrimaFestival che arriva al 33% di Share doppiando di fatto La Ruota della Fortuna: il gioco condotto da Gerry Scotti e Samira Lui rimane al 15,6% confermando un interesse relativamente importante. La settimana del Festival della Canzone Italiana è sempre difficile da organizzare per chi deve occuparsi della contro programmazione. Scotti consente a Mediaset di rimanere entro parametri accettabili. La sfida con Affari Tuoi è rimandata di qualche giorno.