Fabio De Luigi: carriera, moglie, figli e patrimonio dell’attore

Il popolare comico – ma anche regista e sceneggiatore – è uno dei volti più noti del piccolo e del grande schermo.

Poco prima di Natale lo abbiamo rivisto in prima tv su Canale 5, con il suo Tre di troppo, commedia del 2023 dove Fabio De Luigi dà vita insieme a Virginia Raffaele a una favola agrodolce contemporanea basata sulla vicenda di una coppia senza figli che si gode la vita salvo poi trovarsi inaspettatamente con tre bimbi che li chiamano papà e mamma.

Fabio De Luigi è uno dei volti più amati e riconoscibili del panorama dello spettacolo italiano. Attore versatile (è anche regista e sceneggiatore), è diventato popolare grazie a programmi comici come Mai dire Gol, al cinema ha alternato ruoli brillanti a interpretazioni più misurate, spesso nelle vesti dell’uomo comune, senza mai nascondere le goffaggini che lo rendono semplicemente umano. Ecco qualche notizia sulla sua vita professionale e privata.

Carriera di un comico venuto dal mondo dell’arte

Fabio De Luigi è nato nel 1967 a Santarcangelo di Romagna. Qui si è diplomato al liceo artistico. Dopo aver prestato il servizio militare nell’Aeronautica, l’attore ha conseguito il diploma in pittura presso l’Accademia delle Belle Arti di Bologna. Il debutto come comico risale al 1990, quando prende parte al concorso La Zanzara d’Oro.

Dopo alcuni spettacoli teatrali approda a Zelig, dove viene notato dalla Gialappa’s Band. Per lui si aprono così le porte dei vari Mai dire… La grande popolarità per Fabio De Luigi arriva grazie a Mai dire Grande Fratello 2. Nel celebre show anima il programma insieme a Paola Cortellesi e al Mago Forest, presentando al pubblico i suoi personaggi più iconici.

Tra questi ricordiamo il cantante sdolcinato Olmo, il modello Fabius, il giornalista Luigio Guastardo della Radica, il presentatore Cologno, il pagliaccio Baraldi. E poi il supereroe Medioman, l’Ingegner Cane, il finto inviato Bum Bum Picozza, l’improbabile ballerino Petunio. Senza contare le numerose imitazioni (particolarmente riuscita quella di Roberto Calderoli).

Alla fine degli anni Novanta Fabio De Luigi debutta anche al cinema con film come Nitrato d’argento, diretto da Marco Ferreri, o Matrimoni di Cristina Comencini. Nei primi anni Duemila l’attore è protagonista di diverse commedie all’italiana come Natale a New York o Natale in crociera. Ha grande successo anche con la sitcom Love Bugs, al fianco prima di Michelle Hunziker e successivamente di Elisabetta Canalis.

Nel corso della sua carriera sul piccolo e sul grande schermo De Luigi è diventato uno dei volti più conosciuti e amati della comicità italiana. Tra i successi più grandi vanno segnalati Maschi contro femmine (e il sequel Femmine contro maschi), La peggior settimana della mia vita, 10 giorni senza mamma, 10 giorni con Babbo Natale.

De Luigi può vantare inoltre varie collaborazioni con registi come Gabriele Salvatores (ad esempio in Happy family e Come Dio comanda) e Pupi Avati (Gli amici del bar Margherita). Nel 2016 ha esordito anche come regista con il film Tiramisù, al quale hanno fatto seguito Tre di troppo (2023), 50 km all’ora (2024) e Un bel giorno (2025). L’attore ha affiancato poi Carlo Cracco in Dinner Club, serie di grande successo prodotta da Amazon Prime Video.

Vita privata di Fabio De Luigi (e il suo passato da giocatore di baseball)

Non tutti sanno che prima di intraprendere la carriera di attore comico Fabio De Luigi ha giocato a baseball a livello professionistico. Tra il 1994 e il 1997 ha giocato in serie A con la squadra del Rimini Baseball, sfiorando la vittoria dello scudetto. A livello sentimentale, il comico dal 1998 è legato all’attrice Jelena Ilic.

La coppia ha avuto due figli: Dino (200/) e Lola (2011). Non ci sono informazioni precise sul patrimonio dell’attore che però deve aver accumulato importanti fortune visti gli incassi dei tanti film (oltre trenta) ai quali ha preso parte nel corso della carriera.