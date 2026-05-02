Il Diavolo veste Prada vince anche in tv, Concertone Primo Maggio al 12,8% di Share. I dati Auditel del 1 Maggio 2026

Il Diavolo veste Prada ruba la scena alla concorrenza. Raiuno flop in prima serata con Someone Like You – L’eco del cuore e il preserale termina in parità con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna sullo stesso punteggio.

Il Diavolo veste Prada ritrova consenso anche in televisione. Mediaset, sulla rete ammiraglia, trasmette il primo capitolo mentre al cinema va in scena il sequel. Una tempistica impeccabile che porta i telespettatori a scegliere ancora quel tipo di film. Lo Share si attesta sul 15,1% e tanto basta a Canale 5 per festeggiare. Specialmente se su Raiuno danno spazio a Someone Like You – L’eco del cuore che si ferma all’11,9% di Share.

Numeri relativamente bassi che si alzano leggermente su Rai3 grazie al Concertone del Primo Maggio che, nella parte serale, ottiene il 12,8% di Share. L’evento gratuito da Piazza San Giovanni in Roma catalizza sempre un numero elevato di spettatori. Il secondo canale di Viale Mazzini punta su Delitti in Paradiso che guadagna il 4,7% di Share. Oltre il Paradiso, sempre su Rai2, si accontenta del 4,2% di Share. Rete4 propone Quarto Grado al 12,2% di Share.

Il Diavolo veste Prada spopola anche in tv

La trasmissione vola con un record stagionale molto particolare figlio delle polemiche istituzionali degli ultimi giorni, relative al caso Minetti e non solo. Italia Uno va oltre il 4% attestandosi su 4,3% con Spider-Man: No Way Home. La7 ritrova il consueto appuntamento con Propaganda Live al 6% di Share nel corso della Festa dei Lavoratori tra spiegoni e rivelazioni di vario genere.

Tv8, il canale in chiaro di Sky, propone MasterChef al 3% di Share. Su Nove I Migliori Fratelli di Crozza si aggiudica il 2,5% di Share. Il resto del palinsesto generalista italiano è equamente diviso tra A Luci Spente scelto dal Canale 20, Secret Team 355 selezionato da Rai4 e Sully su Iris. Senza contare Hollywood Party su RaiMovie.

Pari e patta in access prime time

La sfida generalista del preserale è animata dal successo di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Scotti e De Martino si attestano entrambi sul 23,4% di Share. La disputa fra i due formati è sempre più serrata per due contenuti diventati un appuntamento fisso per il pubblico.