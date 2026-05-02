Home Ascolti TV Il Diavolo veste Prada vince anche in tv, Concertone Primo Maggio al 12,8% di Share. I dati Auditel del 1 Maggio 2026

Il Diavolo veste Prada vince anche in tv, Concertone Primo Maggio al 12,8% di Share. I dati Auditel del 1 Maggio 2026

Il Diavolo veste Prada ruba la scena alla concorrenza. Raiuno flop in prima serata con Someone Like You – L’eco del cuore e il preserale termina in parità con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna sullo stesso punteggio.

di Andrea Desideri
Il Diavolo veste Prada vince anche in tv, Concertone Primo Maggio al 12,8% di Share. I dati Auditel del 1 Maggio 2026
2 Maggio 2026 15:49

Il Diavolo veste Prada ritrova consenso anche in televisione. Mediaset, sulla rete ammiraglia, trasmette il primo capitolo mentre al cinema va in scena il sequel. Una tempistica impeccabile che porta i telespettatori a scegliere ancora quel tipo di film. Lo Share si attesta sul 15,1%  e tanto basta a Canale 5 per festeggiare. Specialmente se su Raiuno danno spazio a Someone Like You – L’eco del cuore che si ferma all’11,9% di Share.

Numeri relativamente bassi che si alzano leggermente su Rai3 grazie al Concertone del Primo Maggio che, nella parte serale, ottiene il 12,8% di Share. L’evento gratuito da Piazza San Giovanni in Roma catalizza sempre un numero elevato di spettatori. Il secondo canale di Viale Mazzini punta su Delitti in Paradiso che guadagna il 4,7% di Share. Oltre il Paradiso, sempre su Rai2, si accontenta del 4,2% di Share. Rete4 propone Quarto Grado al 12,2% di Share.

Il Diavolo veste Prada spopola anche in tv

La trasmissione vola con un record stagionale molto particolare figlio delle polemiche istituzionali degli ultimi giorni, relative al caso Minetti e non solo. Italia Uno va oltre il 4% attestandosi su 4,3% con Spider-Man: No Way Home. La7 ritrova il consueto appuntamento con Propaganda Live al 6% di Share nel corso della Festa dei Lavoratori tra spiegoni e rivelazioni di vario genere.

Tv8, il canale in chiaro di Sky, propone MasterChef al 3% di Share. Su Nove I Migliori Fratelli di Crozza si aggiudica il 2,5% di Share. Il resto del palinsesto generalista italiano è equamente diviso tra A Luci Spente scelto dal Canale 20, Secret Team 355 selezionato da Rai4 e Sully su Iris. Senza contare Hollywood Party su RaiMovie.

Pari e patta in access prime time

La sfida generalista del preserale è animata dal successo di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Scotti e De Martino si attestano entrambi sul 23,4% di Share. La disputa fra i due formati è sempre più serrata per due contenuti diventati un appuntamento fisso per il pubblico.

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