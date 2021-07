A distanza di quasi tre anni dall’ultima edizione torna in tv, con un passaggio precedente sulla piattaforma Discovery+, Il contadino cerca moglie. Nel docureality prodotto da Fremantle, cinque contadini single provenienti da tutta Italia si mettono in gioco con tre ragazze con la speranza di trovare l’anima gemella, disposta per amore ad abbandonare il proprio stile di vita per trasferirsi in campagna. L’edizione 2021 del programma è condotta per la prima volta da Gabriele Corsi.

Qunado c’è Il contadino cerca moglie 2021?

Il programma va in onda dal 30 luglio in esclusiva a pagamento su Discovery+. La piattaforma di streaming, dopo le prime due puntate, ne rilascia una a settimana ogni venerdì. Il reality sbarcherà in tv, in chiaro su Nove dal prossimo autunno.

Il contadino cerca moglie 2021 concorrenti

I cinque contadini prescelti sono: il trentenne allevatore di bovini della provincia di Ragusa Emanuele; il trentacinquenne coltivatore di olive, ortaggi e apicoltore aretino Lorenzo; il trentanovenne allevatore di bovini e casaro di Brescia Martino; il quarantaquattrenne coltivatore di luppolo e proprietario di un birrificio alessandrino Marco; il ventunenne allevatore di bovini e caprini allo stato brado della provincia di Foggia Michele.

Rispetto alla puntata della presentazione dei contadini, proposta il 25 febbraio 2021, non ce l’hanno fatta il trentatreenne Francesco, la trentottenne Anna e il quarantunenne Giovanni.

Il contadino cerca moglie Martino

Martino ha 39 anni e vive in provincia di Brescia, più precisamente in Val Camonica. Dopo aver fatto il boscaiolo e aver lavorato negli impianti sciistici, ha aperto una azienda agricola in cui alleva prevalentemente bovini. Il suo sogno è che la donna che ama lo segua in una futura malga tutta sua per creare il formaggio insieme.

Il contadino cerca moglie Emanuele

Emanuele ha 30 anni e vive a Ragusa. Il ragazzo ha lavorato per anni come operaio, ma dopo la morte del padre ha deciso di prendere in mano l’azienda agricola di famiglia. Al momento alleva bovini e gli asinelli ragusani (specie in via d’estinzione). La sua speranza, dato che è molto sensibile e dolce, è quella di trovare una ragazza che abbia voglia di costruire una famiglia con lui.

Il contadino cerca moglie Michele

Michele ha 21 anni e vive in provincia di Foggia. Legatissimo alle tradizioni della sua terra, il Gargano, il ragazzo si prende cura degli animali, in particolare vacche podoliche e capre garganiche allevate allo stato brado, alle quali ha dato un nome. Il suo sogno è di aprire una masseria e di trovare una ragazza che abbia la sua stessa passione per la terra e per gli animali.

Il contadino cerca moglie Lorenzo

Lorenzo ha 35 anni e vive in provincia di Arezzo. E’ un apicoltore e olivicoltore, ma la sua passione più grande sono le api. Il miele che produce viene venduto in un negozio del paese. Il ragazzo, sorridente e ironico, sogna una donna in grado di capirlo e di apprezzare la vita semplice immersa nella natura.

Il contadino cerca moglie Marco

Marco è un quarantaquattrenne coltivatore di mais, barbabietole, orzo, grano e luppolo, cresciuto con la madre e lo zio. Vive nella tenuta di famiglia, una cascina di età napoleonica, dove produce birra con il suo “Birrificio Contadino”. L’uomo, dolce e dotato di grande empatia, sogna una donna simpatica che lo affianchi nella vita quotidiana e che condivida con lui la villa disabitata che gli ha lasciato in eredità lo zio.

Il contadino cerca moglie 2021 puntate

Le puntate della sesta edizione del programma sono otto. Di seguito potete leggere un’anticipazione o il riassunto di ciò che accade dall’inizio alla fine del reality.

Il contadino cerca moglie 2021 prima puntata

Nella prima puntata, i cinque contadini conoscono cinque pretendenti ciascuna. Tutte le ragazze hanno contattato la redazione dopo aver visto l’appello dei concorrenti nella puntata speciale. Al termine dello speed date ciascun contadino deve sceglierne tre da portare in fattoria per iniziare la convivenza e due da eliminare subito.

Il contadino cerca moglie 2021 seconda puntata

Nella seconda puntata iniziamo a vedere come si sono ambientate le ragazze nella loro nuova realtà. I ritmi della vita di campagna mette a dura prova alcune di loro. I cinque contadini, intanto, provano ad approcciarsi per la prima volta con le pretendenti. In certi casi l’avvicinamento va bene, in altri creano battibecchi tra le neo contadine.