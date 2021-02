A distanza di tre anni dall’ultima edizione, a partire da questa sera, tornerà Il contadino cerca moglie, il docu-reality/dating show che, dopo quattro edizioni andate in onda su FoxLife, debutterà sul canale Nove, con una nuova conduzione.

Al timone di questa quinta edizione, infatti, dopo Simona Ventura, Ilenia Lazzarin e Diletta Leotta, troveremo Gabriele Corsi, già conduttore sui canali Discovery di programmi come Take me out, Deal with it – Stai al gioco, Ninja Warrior Italia, Piccoli giganti e Primo appuntamento.

Il reality, prodotto da Fremantle per Discovery Italia, che sarà visibile prossimamente solo su Discovery+, presenterà i protagonisti di questa nuova edizione in una puntata speciale, intitolata I Protagonisti e dedicata ai casting, che, come già anticipato, andrà in onda questa sera sul Nove a partire dalle ore 21:25.

In questa puntata, i contadini descriveranno il loro lavoro, presenteranno le loro famiglie e sveleranno le loro storie personali, sogni e aspettative.

Le persone interessate a corteggiare i contadini e desiderosi di stravolgere completamente la loro vita, trasferendosi dalla città in campagna, potranno decidere di scrivere ad uno di loro. Sul sito castingdiscoveryplus.it, infatti, sono aperti i casting. I corteggiatori scelti avranno l’opportunità di trascorrere un periodo di tempo in fattoria, con la speranza anche di trovare l’amore della loro vita.

Gli 8 contadini protagonisti di questa nuova edizione, una donna e sette uomini, sono i seguenti: Anna, 38 anni di Alessandria, allevatrice di cavalli, Emanuele, 30 anni di Ragusa, allevatore di bovini e asini, Francesco, 33 anni di Vercelli, allevatore di bovini da latte, Giovanni, 41 anni di Udine, allevatore di bovini da latte e produttore di cereali e ortaggi, Lorenzo, 35 anni di Arezzo, coltivatore di olive, ortaggi e apicoltore, Marco, 44 anni di Alessandria, coltivatore di luppolo, Martino, 39 anni di Brescia, allevatore di bovini e casaro, e Michele, 21 anni di Foggia, allevatore di bovini e caprini allo stato brado.