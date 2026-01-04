Il concerto tributo a Pavarotti vince la serata su Canale 5, Raiuno sfiora il 10% con lo speciale dedicato alla situazione in Venezuela. I dati Auditel del 3 gennaio 2026

Raiuno cambia la programmazione in seguito a quello che sta accadendo in Venezuela. Scelta che non premia i vertici di Viale Mazzini, lo Speciale Tg1 sul tema raggiunge il 9,9% di Share. Troppo poco per la rete ammiraglia della Rai che sposta il Festival del Circo di Montecarlo su Rai2 arrivando a toccare il 10% sulla rete cadetta.

Discorso diverso per Raitre che propone La Città Ideale al 4,4% di Share. Canale 5, invece, può sorridere. Il concerto evento, in replica, dedicato a Luciano Pavarotti raggiunge il 14,7% di Share. Soddisfazione per Cologno Monzese che incassa il successo della serata, ma non si ferma. Italia Uno, che propone Shrek Terzo, arriva al 6,3% di Share.

Il concerto evento dedicato a Pavarotti leader di ascolto su Canale 5, Raiuno arranca con Speciale Tg1 sulla cattura di Maduro

Rete4, invece, fa la stessa scelta di Raiuno proponendo uno speciale sui fatti in Venezuela. La versione dedicata di Quarta Repubblica ottiene il 5,6% di Share. La7, grazie al format dedicato In Viaggio con Barbero, supera il 3% di Share attestandosi al 3,1%. 4Ristoranti leggermente indietro al 2,9% di Share su Tv8, il canale in chiaro di Sky. Lezioni private, il nuovo programma di Luca Sommi, sul Nove arriva all’1,7% di Share.

Rai4 preferisce Kiss Of The Dragon attestandosi al 2,2% di Share. Iris in leggera crescita al 2,7% di Share con Ipotesi di Complotto. RaiPremium, con la replica di Se Fossi In Te, totalizza l‘1,6% di Share. La5 si avvicina al 2% grazie a Il Mestiere della Vita toccando l’1,9% di Share. Il preserale arriva sfiorare il 26% di Share con Gerry Scotti e Samira Lui al timone de La Ruota della Fortuna che ottiene il 25,9% di Share. Affari Tuoi si ferma al 24,3% di Share.

Scotti sfiora il 26% in access prime time

La sfida tra i due programmi in access prime time è ancora aperta in vista dell’arrivo dell’Epifania con lo speciale dedicato alla Lotteria Italia. L’inizio del nuovo anno vede un testa a testa molto serrato che probabilmente avrà percentuali altalenanti fino al termine della stagione. Il gap tra i due formati, nel corso dei mesi, si è notevolmente ridotto. Le sorprese, in termini di ascolti, non sono finite.