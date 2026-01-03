Rete4, occhi puntati sul Venezuela: come cambia il palinsesto dopo la cattura di Maduro

Rete4 cambia il palinsesto dopo la cattura di Maduro. Gli sviluppi tra New York e Caracas non distolgono l’attenzione mediatica su quanto sta accadendo a Crans-Montana. La copertura Mediaset.

Il nuovo anno è cominciato all’insegna della cronaca e della geopolitica. L’Italia si è svegliata i primi di gennaio 2026 con l’attenzione a Crans-Montana, il locale Le Constellation in fiamme e centinaia di ustionati e feriti da contare e provare a mettere in salvo. I 47 morti derivanti da quel dramma non possono essere considerati un “rischio calcolato”, per questo le autorità competenti stanno cercando di capire come concludere – dal punto di vista giudiziario – questa vicenda. Mediaset, nello specifico, ha trasmesso gli aggiornamenti in tempo reale con una programmazione dedicata su Rete4.

Gli ascolti hanno premiato Cologno Monzese, ma oltre i numeri c’è un programma preciso da portare avanti. La cronaca nera si intreccia, necessariamente, con la geopolitica. In queste ore, infatti, Maduro e sua moglie sono stati incriminati a New York. Le accuse nello specifico sono per narcotraffico e terrorismo.

Rete4, la cattura di Maduro cambia il palinsesto

L’imputazione è quella di cospirazione per importazione di cocaina, possesso di mitragliatrici e ordini esplosivi contro gli Stati Uniti. Insieme dovranno affrontare la giustizia americana sul suolo americano. L’operazione di cattura ha portato a colpire il porto e le basi militari a Caracas, secondo quanto afferma l’opposizione politica venezuelana. Nel frattempo il Ministro degli Esteri venezuelano ribadisce la presenza di vittime civili e militari.

Oltretutto è stato caldamente consigliato, attraverso l’Ambasciatore italiano in Venezuela, di restare a casa a tutti i residenti italiani presenti sul territorio di Caracas e non solo. Occhi puntati, dunque, sulle sorti dell’attuale Presidente del Venezuela e consorte e sull’immediato futuro degli italiani presenti a Caracas.

Le scelte di Mediaset

Televisivamente parlando prosegue la copertura specifica di Mediaset, con un assetto particolare per quanto riguarda i format di approfondimento e informazione di Rete4. Nello specifico, dalle ore 10.50 di questa mattina l’emittente ha trasmesso uno speciale Tg4 prolungatosi fino alle 11.55. Subito dopo, a partire dalle 15.30, è cominciato “Speciale Diario del Giorno – La Caduta di Maduro” che andrà avanti fino alle 18.55.

Alle 19.30 la parola passa ad Alessandro Sallusti con 10Minuti che si allunga fino alle 19.55. In access prime time torna 4DiSera Weekend con Francesca Barra e Roberto Poletti che approfondiranno quanto sta accadendo in queste ore fino alla prima serata. Un ruolo speciale in tal senso lo avrà Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro, il quale ha garantito collegamenti dal Venezuela e ospiti in trasmissione che animeranno il dibattito.

Politica e cronaca

La politica internazionale, comunque, non distoglierà l’attenzione anche dagli sviluppi di quanto sta accadendo in Crans-Montana. Duplice fronte d’informazione per Rete4 che si prepara a un’altra giornata fra speciali, aggiornamenti e conferme o smentite in questo inizio anno contraddistinto da notizie destinate a cambiare il corso della storia e degli eventi sul piano nazionale e internazionale.