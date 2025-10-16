Il Commissario Montalbano più forte di This Is Me. Cazzullo in rialzo, frena Giannini sul Nove. I dati Auditel del 15 ottobre 2025

Il Commissario Montalbano non delude la Rai. Viale Mazzini celebra il suo cavallo, per restare in tema, di razza che – anche dopo anni dalla prima messa in onda – si dimostra un successo senza eguali. Luca Zingaretti, diretto da Alberto Sironi, supera il 20% di Share nella total Audience. Mediaset deve arrendersi all’appeal delle vicende di Vigata scritte dalla penna di Andrea Camilleri. Nel centenario dell’intellettuale e sceneggiatore, non c’è partita. This Is Me, tra i titoli più forti delle proposte di Cologno Monzese, si ferma al 18,7% di Share.

Una conclusione che Piersilvio Berlusconi non si aspettava: il Patron credeva che l’appeal degli ospiti in studio, Christian De Sica, Laura Pausini e Ibrahimovic, avrebbe cambiato le carte in tavola. Il responso degli ascolti, invece, è chiarissimo. Raiuno, con una delle sue fiction di maggior successo, non teme confronti. Italia Uno, invece, interessa poco più di un milione di telespettatori, totalizzando il 6,1% di Share, con The Great Wall.

Federica Sciarelli non si muove dal 9%, Giannini in caduta libera

Scelta diversa su Rai2: Occhi di Gatto si ferma al 3,2% di Share con 555.000 telespettatori. Rai3 è l’altra rete forte di Viale Mazzini: Federica Sciarelli con Chi L’ha Visto? non si muove dal 9% di Share, interessando 1.384.000 spettatori. Rete4 punta su Realpolitik che va vicino al 3,5% di Share. Una Giornata Particolare, su La7, grazie alle “lezioni” di Aldo Cazzullo, arriva al 7,2% di Share. Un balzo in avanti in termini di ascolto impossibile da sottovalutare. Cairo, infatti, sta pensando a come incentivare determinati contenuti.

Tv8, con 4Ristoranti, non va oltre il 2,5% di Share. Dolenti note anche per Massimo Giannini. Il suo Circo Massimo sul Nove resta fermo all’1,3% di Share. Il resto del palinsesto generalista italiano è equamente diviso dal Canale 20 che sceglie 1997: fuga da New York, segue Ransom – Il Riscatto su Iris che non va oltre il 2%. Un punto in meno per RaiMovie con Quel Maledetto Treno Blindato. Stesso risultato su RaiPremium ma con la replica di Ballando Con Le Stelle.

Gerry Scotti e Dan Brown battono De Martino

RealTime, invece, raggiunge il 3% di Share grazie a Matrimonio a Prima Vista Italia. Nel preserale, invece, Gerry Scotti stacca De Martino. La Ruota della Fortuna vince su Affari Tuoi con uno scarto di due punti percentuale – 25,8% contro 23,2% di Share – determinante anche la presenza di Dan Brown. Il quale, su Canale 5, ha presentato il suo ultimo libro dopo essere stato qualche giorno prima ospite da Fabio Fazio sul Nove. Che Tempo Che Fa aveva, infatti, avuto ospite il celebre scrittore nella prima puntata della nuova edizione dello show.