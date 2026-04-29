Il Commissario Montalbano in replica batte il GFVip. Floris sfiora il 10% di Share. I dati Auditel del 28 Aprile 2026

Il Commissario Montalbano incide sul palinsesto generalista di prima serata anche in replica. Fatica, invece, il Grande Fratello Vip. L’access prime time è ancora appannaggio di Affari Tuoi: il gioco dei pacchi supera di un punto La Ruota della Fortuna.

Il Commissario Montalbano torna a essere certezza della Rai, forse non ha mai smesso di esserlo. Sicuramente nella serata del 28 Aprile 2026 ha ritrovato un abbrivio particolare. La fiction della rete ammiraglia Rai ha ottenuto il 17,4% di Share, confermando gli standard elevati per un titolo che continua a macinare ascolti anche in replica.

Tutt’altra situazione dalle parti di Cologno Monzese dove il GFVip su Canale 5 accusa il colpo: lo show Mediaset si ferma al 15,5% di Share dimostrando di faticare più del dovuto in un’edizione particolarmente complessa nonostante i rinnovamenti alla conduzione e co-conduzione. Il ruolo delle opinioniste è fondamentale, ma le dinamiche della casa più spiata d’Italia sembrano interessare solo parzialmente il pubblico televisivo.

Il Commissario Montalbano vince la serata in replica

Le reti cadette hanno puntato su altro: Belve, su Rai2, chiude la stagione superando il 10% di Share. La trasmissione condotta da Francesca Fagnani arriva al 10,2% di Share, confermando un interesse esponenziale per il format dovuto anche all’appeal social. Rai3 torna a proporre FarWest. Il programma condotto da Salvo Sottile totalizza il 4,2% di Share, Rete 4 propone invece È Sempre Cartabianca arrivando al 3,1% di Share.

Italia Uno vira su Le Iene presentano: Inside guadagnando l’8,1% di Share, il programma di Davide Parenti si conferma in ascesa anche nella versione dedicata all’approfondimento tematico. La7 ritrova il consueto appuntamento con Giovanni Floris e DiMartedì, la trasmissione vola al 9,8% di Share. Il programma dell’emittente di Cairo si ritrova, ancora una volta, a sfiorare il 10% di gradimento confermando il trend di una stagione più che promettente anche nella seconda parte di programma (DiMartedì Più) in cui ottiene l’8,6% di Share.

Affari Tuoi si prende l’access prime time

Tv8, il canale in chiaro di Sky, sceglie Italia’s Got Talent che raggiunge l’1,8% di Share. Sul Nove un altro approfondimento su Chernobyl – Nuove verità conquista l’1,3% di Share. Il Canale 20 rispolvera un grande classico del genere action come Mission: Impossible III arrivando al 2% di Share. Rai4 si accontenta dell’1,4% di Share con L’erede. L’arma della gloria si spinge all’1,5% di Share su Iris, mentre Dirty Dancing – Balli proibiti su RaiMovie arriva all’1,6% di Share. La sfida preserale è vinta da Stefano De Martino con Affari Tuoi al 23,4% di Share contro il 22,2% di Share de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui alla conduzione.