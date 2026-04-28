Stefano De Martino, arriva l’annuncio dei suoi avvocati

La vicenda che ha coinvolto Stefano De Martino, noto conduttore televisivo, ha preso una piega significativa. La denuncia dell’artista risale a diversi mesi fa, quando, in agosto, il conduttore ha appreso che alcuni video privati erano stati caricati su piattaforme per siti adulti, diventando virali in breve tempo.

Inizialmente, la procura di Roma aveva aperto un’indagine per abuso informatico e revenge porn. Le indagini hanno portato a identificare come unico indagato un tecnico del sistema di videosorveglianza, che, avendo avuto accesso alle videocamere dell’abitazione della fidanzata Caroline Tronelli, avrebbe poi rubato i filmati.

Il gesto di Stefano De Martino non passa inosservato

De Martino tramite i suoi avvocati Angelo e Sergio Pisani ha annunciato di voler restituire il risarcimento ricevuto come parte di un impegno per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sui pericoli legati ai reati informatici e alla violazione della privacy.

“La vicenda evidenzia con forza la necessità di un intervento immediato sul piano tecnologico e normativo” ha sottolineato l’avvocato Pisani, aggiungendo che è fondamentale tutelare le persone contro attacchi che vanno ben oltre la violazione della privacy, ma minano la sicurezza psicologica degli individui.

I legali di De Martino hanno anche lanciato un appello pubblico: coloro che, per errore o intenzionalmente, fossero ancora in possesso dei video rubati, sono stati invitati a distruggerli. La condivisione di tale materiale, hanno sottolineato, non solo è moralmente e legalmente inaccettabile, ma sarà individuata e sanzionata severamente.

Questo tipo di reato, che prende piede grazie all’accesso non autorizzato ai dispositivi privati, è particolarmente insidioso, e nel caso di De Martino ha avuto un impatto devastante non solo sulla sua vita privata, ma anche sulla sua sicurezza.

Nel corso della sua partecipazione al Festival Rumore di Fanpage.it, il conduttore ha dichiarato di essere stato profondamente scosso dalla scoperta. “Non pensavo di essere spiato tra le mura di un appartamento. Non lo auguro a nessuno, fai fatica anche a dormire, come se qualcuno avesse messo le mani nei tuoi cassetti” ha detto De Martino, raccontando per la prima volta in pubblico il trauma vissuto.

Mentre le indagini proseguono il gesto di De Martino punta non solo a proteggere la propria dignità, ma a contribuire attivamente al cambiamento. Il risarcimento che riceverà è un’opportunità per sensibilizzare la comunità e fare fronte comune contro il revenge porn e il furto di contenuti privati.