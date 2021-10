Soltanto ieri era arrivata la comunicazione ufficiale da parte della Rai: la sesta stagione de Il Collegio inizierà martedì 26 ottobre.

A distanza di 24 ore c’è una novità, che TvBlog è in grado di anticipare: Il Collegio 6 non partirà martedì 26 ottobre, bensì il 19 ottobre.

Una settimana di anticipo dovuta a cosa? Appare evidente che a pesare sulla variazione di palinsesto sia stato l’ennesimo pessimo risultato di ascolti registrato da Voglio essere un mago, la cui puntata di ieri sera è drammaticamente scesa sotto il 2% di share.

Voglio essere un mago, partito su Rai2 martedì 21 settembre, avrebbe dovuto concludersi proprio martedì 19 ottobre, dopo cinque appuntamenti in prime time. E invece non sarà così.

Quasi sicuramente la nuova collocazione di Voglio essere un mago sarà il daytime, molto probabilmente al pomeriggio. Per quanto riguarda la prima serata di martedì prossimo, invece, salvo sorprese dovrebbe essere collocato un film, per fare da traino a Ti Sento di Pierluigi Diaco, in onda regolarmente in seconda serata.