Voglio essere un mago: su Rai 2 il docu-reality per aspiranti illusionisti

Nel periodo autunno – inverno, su Rai 2, in prima serata, al martedì si partirà con un nuovo docu-reality i cui protagonisti saranno giovani dai 14 ai 18 anni, che studieranno la magia sotto la guida di straordinari maestri. Si tratta di Voglio essere un mago!

In una location particolarmente suggestiva, tre casate di giovani aspiranti maghi studieranno e si perfezioneranno nelle arti magiche. Tra studio ed esibizioni non mancheranno storie di amicizia, amori e tradimenti.

Divisi in 3 squadre, le Volpi Rosse, le Piume D’Oro e gli Abisso Blu, i concorrenti dovranno sfidarsi nell’arco di 5 puntate per arrivare al diploma finale e superare una serie di esami di sbarramento per evitare l’eliminazione. Questi ragazzi entreranno nell’accademia con lo scopo di guadagnare la bacchetta d’oro e con essa il diploma di Mago. I concorrenti si sfideranno con numeri di magia di ogni tipo, dalla cartomagia, al mentalismo per arrivare alle grandi illusioni.

Il nuovo format segue le orme de ‘Il Collegio’ , che, negli ultimi anni, ha prodotto risultati entusiasmanti in termini di popolarità e gradimento di pubblico e critica, di appeal sui social network e di capacità di parlare al nostro pubblico di riferimento e al contempo attrarre quel pubblico di teen abituato, da tempo, ad una fruizione diversa su altre piattaforme. Riuscirà ‘Voglio essere un mago’ a bissare lo stesso successo?