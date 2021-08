Il collegio 6 è la nuova edizione dell’ormai storico docu-reality di Rai 2, che anche nel prossimo autunno tornerà in onda in prima serata. Questa volta i ragazzi che prenderanno parte al programma dovranno cimentarsi con l’esame di terza media dell’anno 1977.

Il collegio 6: quando inizia

La partenza della nuova edizione del Collegio è prevista per martedì 26 ottobre, dopo le cinque puntate del nuovo programma, Voglio essere un mago.

Il collegio 6: puntate

Non è stato ancora comunicato ufficialmente da parte della Rai il numero di puntate previste per la sesta edizione del docu-reality. È immaginabile che, dato anche il record di ascolti della scorsa edizione, si decida di riconfermare le otto emissioni.

Il collegio 6: alunni

Non si conoscono ancora i nomi dei partecipanti della nuova edizione. Come infatti è stato spiegato, sempre su Webboh, chi viene scelto per il programma firma un contratto con una clausola di riservatezza, che lo impegna a non divulgare informazioni sulla sua partecipazione alla trasmissione. Solo quando la produzione darà comunicazioni ufficiali, i partecipanti potranno dare informazioni sulla propria presenza nel programma.

Il collegio 6: professori

Se anche in questo caso non si hanno informazioni ufficiali, si può provare a suppore con maggior convinzione che nel corpo docente della sesta edizione del Collegio saranno presenti gli immancabili Andrea Maggi, unico professore presente fin dalla prima edizione, Maria Rosa Petolicchio, professoressa di Matematica e Scienze, Alessandro Carnevale, professore di Educazione Artistica. Più incerta la presenza di Luca Raina, che lo scorso anno aveva condiviso la cattedra di Storia e Geografia con la professoressa Roberta Barbiero, subentrata nella quinta puntata, e quella di David Wayne Callahan, professore di Inglese. Bisognerà capire se per l’annata 1977 troveranno conferma anche Valentina Gottlieb e Carmelo Trainito, rispettivamente professori di Educazione Fisica e Ballo; quasi sicuramente da escludere la presenza della materia Informatica e di conseguenza del professore Carlo Santagostino, anche se non è improbabile che possa adeguarsi con il suo insegnamento alle tecnologie allora disponibili. Non ci dovrebbero essere invece dubbi sulla riconferma nel ruolo di preside di Paolo Bosisio.

Il collegio 6 sorveglianti

Lucia Gravante dovrebbe tornare per la sesta edizione consecutiva nel ruolo di sorvegliante delle ragazze, nonché insegnante di Economia Domestica. Al suo fianco bisognerà capire se sarà riconfermato Massimo Sabet, il sorvegliante dello scorso anno, o se si procederà con un nuovo cambio.

Il collegio 6: cast

Il cast del Collegio si completa con la voce narrante che sarà ancora una volta quella di Giancarlo Magalli.

Il collegio 6: luogo

Per la seconda edizione consecutiva le riprese del Collegio si terranno ad Anagni, nel Collegio Convitto Nazionale Regina Margherita. L’anno scorso si era deciso di abbandonare la storica location di Caprino Bergamasco perché era un territorio fortemente colpito dal Covid-19.

Il collegio 6: ambientazione

I giovani ragazzi del Collegio saranno catapultati anche quest’anno indietro nel tempo, andando a finire nel 1977, considerato un anno innovativo, che ha rappresentato la base della svolta economica e sociale che ha poi raggiunto in Italia il pieno compimento nel decennio successivo, quello degli anni Ottanta.

Il collegio 6: casting

Lo scorso 5 giugno, tramite un post Instagram, la casa di produzione del programma, Banijay Italia, ha ufficializzato l’apertura dei casting per la nuova edizione del docu-reality di Rai 2. Hanno potuto far pervenire la propria candidatura tutti i ragazzi e le ragazze con età compresa fra i 14 e i 17 anni. Dopo una prima scrematura, i profili ritenuti più interessanti sono stati contatti per una serie di colloqui, che hanno portato poi alla formazione del cast definitivo della classe di alunni che parteciperà al programma. Secondo quanto riportato da Webboh, dallo scorso lunedì 12 luglio fino al prossimo venerdì 20 agosto sono in corso le registrazioni del Collegio.