Il collegio 6, doppio appuntamento finale su Rai2 per le ultime puntate

Si avvia verso la conclusione la sesta serie del Collegio, questa volta ambientata sul finire degli anni settanta, precisamente nel 1977. Un decennio questo funestato dal terrorismo e da una certa cupezza, ma anche, sopratutto sul finire di questo periodo, da una voglia, direi quasi irrefrenabile, di rinascita. Sul finire degli anni settanta si sentiva nell’aria il profumo del nuovo decennio in arrivo, quello dei mitici anni ottanta, un decennio quello coloratissimo e pieno di entusiasmi e spensieratezze, ora, complice anche questa maledetta pandemia, un lontanissimo ricordo, perso nelle stanze della mente di molti italiani.

Eccoci dunque a tornare a parlarvi del Collegio, che quest’anno, complice anche altre situazioni non tutte imputabili al programma in se, ha dovuto subire un calo degli ascolti. Per altro la decisione di Rai, assolutamente legittima in un’ottica di sperimentazione, ha mandato la quarta puntata di questo programma in esclusiva su Rai play (salvo poi recuperarla su Rai2 settimana scorsa) esperimento questo non molto riuscito. Ricordiamo che quel martedì era in onda il tennis sulla seconda rete della televisione pubblica.

Stasera dunque è prevista la quinta puntata di questa edizione del Collegio, mentre martedì prossimo, giorno di Sant’Ambrogio, mentre su Rai1 in diretta dal teatro alla Scala di Milano, con la conduzione di Milly Carlucci e Bruno Vespa andrà in onda la Prima del Macbeth di Giuseppe Verdi (dalle ore 17:45) la seconda rete manderà in onda la sesta delle otto puntate di questa edizione del Collegio.

Ebbene, stasera siamo in grado di anticiparvi che la settimana successiva il Collegio chiuderà in bellezza con un doppio appuntamento nella prima serata di Rai2. Lunedi 13 dicembre in prime time è prevista infatti la settima puntata del Collegio e il giorno dopo, martedì 14 dicembre, andrà in onda l’ottava ed ultima puntata di questa sesta stagione del Collegio.

Appuntamento dunque per un gran finale con doppio appuntamento, lunedì-martedì per questa sesta serie del Collegio, in prima serata naturalmente su Rai2.