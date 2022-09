Il Collegio 7 si presenta al suo pubblico con una selezione di provini realizzati per comporre il cast della nuova edizione, in onda nella prima serata di Rai 2 dal 27 settembre. A partire da oggi, lunedì 5 settembre, è infatti disponibile in esclusiva su RaiPlay una raccolta dei provini più divertenti degli aspiranti studenti. si presenta al suo pubblico con una selezione di provini realizzati per comporre il cast della nuova edizione,. A partire da oggi, lunedì 5 settembre, è infatti disponibilepiù divertenti degli aspiranti studenti.

Dalla prossima settimana invece, e precisamente da lunedì 12 settembre, sempre su RaiPlay sarà possibile conoscere in anteprima esclusiva i 20 protagonisti de Il Collegio 7, con le loro backstories, le loro attese, le loro caratteristiche. Un modo per iniziare a familiarizzare con i volti del nuovo anno scolastico che per loro ‘inizierà’ solo a fine mese.

Come raccontato grazie alle anticipazioni degli ultimi mesi, Il Collegio 7 avrà come voce narrante Nino Frassica , una novità per il reality che finora aveva arruolato Simona Ventura e Giancarlo Magalli. Questa edizione, inoltre, ha come ambientazione il 1958, un periodo complicato, a cavallo alla vigilia del boom economico degli anni ’60, stretto tra le conseguenze della guerra e la speranza per un futuro migliore.

Ora probabilmente tutte queste finezze non saranno colte dai 20 protagonisti della nuova stagione de Il Collegio, disperati come saranno per la rinuncia a smartphone e Internet, videogiochi e streaming. La tv aveva appena 4 anni – anche se molti programmi sarebbero avveniristici anche oggi, per rapporto – e non era proprio un consumo abituale per una famiglia italiana.