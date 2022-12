La ‘regina’ de Il Circolo dei Mondiali Sara Simeoni viene invitata da Milly Carlucci come Ballerina per una Notte nella puntata di venerdì 2 dicembre e scatta il crossover tra Rai e RaiPlay per seguire live la sua esibizione in pista: il Circolo dei Mondiali segue in diretta l’esibizione della Simeoni e poi si collega in diretta con Rai 1 per applaudire la sua regina. Il possibile segno di una condivisione di intenti e di contenuti, nell’ottica di una collaborazione stretta tra eventi – in perfetto spirito di squadra – o anche, secondo altre interpretazioni, un modo per Il Circolo di “ripigliarsi tutto chelle che è ‘o lloro”.

Come si sa i due programmi condividono, con qualche difficoltà, il tardo prime time di Rai 1 nel periodo dei Mondiali di Calcio in Qatar, dal momento che quando va in onda Ballando con le Stelle Il Circolo dei Mondiali deve ‘ripiegare’ sulla sola RaiPlay. Per i pochi che non lo sapessero, Il Circolo dei Mondiali è l’appuntamento che chiude la giornata dei Mondiali in Qatar 2022 in onda nel tardo prime time di Rai 1. Un appuntamento quotidiano che Alessandra De Stefano, direttrice di Rai Sport, condivide con Jury Chechi, Sara Simeoni e Diego Antonelli, cui si aggiungono ogni sera ospiti diversi che alimentano il racconto dello sport e non danno spazio alle piccolezze da competizione di cui vivono i talk da Campionato. Una vera e propria chicca per chi ama gli eventi sportivi e che trova tossico certi racconti del calcio in tv.

Ebbene, Il Circolo va in onda tutte le sere, eccetto quelle in cui va in onda Ballando con le Stelle: in quel caso il programma va in onda solo su RaiPlay, seguito dagli aficionados, per lasciare Rai 1 alla sfida danzante – e alla polemica galoppante – in onda dalle 22.10 fino all’una e mezza di notte. Una trasmissione agevole. È successo sabato 27 novembre e venerdì 2 dicembre quando Ballando con le Stelle è andato nella tarda prima serata su Rai 1 e Il Circolo dei Mondiali alla stessa ora ma solo su RaiPlay. Una coabitazione non semplice, che vede da una parte un grande evento internazionale e dall’altra un programma storico dell’intrattenimento dell’Ammiraglia. Ma ‘ubi maior’…

Fatto sta che per la puntata di Ballando di venerdì 2 dicembre Milly Carlucci ha invitato come Ballerina per una Notte proprio la Regina del Circolo dei Mondiali, ovvero Sara Simeoni. Un omaggio – o uno ‘scippo’, a seconda dei punti di vista – ai dirimpettai che ha privato il programma sportivo della sua ‘bandiera’ per due sere: prima per le prove, poi per l’esibizione, sostituita in studio da un cartonato (e Propaganda Live docet). Ed è qui che scatta il crossover tra RaiPlay e Rai 1 con Alessandra De Stefano che segue in diretta con lo studio e con il suo pubblico web l’esibizione di Sara Simeoni a Ballando con le Stelle e con un collegamento in diretta con Rai 1 (anche se la Carlucci parla di Rai 2 e non di RaiPlay…).

Dall’altra parte Ballando con le Stelle non sembra molto felice della condivisione dello spazio: come ha detto ieri sera Milly Carlucci chiudendo la seconda semifinale (con ripescaggi, salvataggi, recuperi che hanno portato a zero eliminazioni, ancora), sabato 10 dicembre Ballando non andrà in onda “a causa” dei Mondiali. Mondiali che registrano in prima serata per Rai 1 una media di 5/6 milioni di telespettatori a ogni match, anche senza l’Italia in campo (anzi in Qatar).

Fatto sta che Il Circolo dei Mondiali fa della trasversalità la propria cifra narrativa e ‘aziendale’: sarà un peccato tornare al solito palinsesto alla fine dei Mondiali.