E’ stato il successo televisivo nell’ambito dello sport (e non solo) della passata estate, il riferimento è al Circolo degli anelli, il programma ideato e condotto da Alessandra De Stefano, con la partecipazione di Sara Simeoni e Jury Chechi. La trasmissione andava in onda quotidianamente nel prime time di Rai2 per tutto il periodo delle scorse Olimpiadi di Tokyo ed è stata la rivelazione televisiva della passata stagione, per un programma nato e cresciuto grazie ad una serie di idee originali dell’attuale direttrice di Rai sport, che ha saputo prima di tutto trovare un ottima squadra cui ha fatto parte, insieme a Sara e Jury anche l’ottimo Diego Antonelli e poi una cifra originale, donando al prodotto quella freschezza che lo ha poi portato al successo di cui sopra.

Un programma che ha rivitalizzato la seconda rete della Rai l’anno passato e di cui se n’è accorto anche l’amministratore delegato di viale Mazzini Carlo Fuortes, che poi ha voluto anche la successiva puntata natalizia e di rimbalzo questa nuova serie che andrà in onda il prossimo autunno stavolta dalle frequenze di Rai1. Già perchè Il circolo degli anelli tornerà questa volta parlando dei mondiali di calcio che si svolgeranno come è noto il prossimo autunno in Qatar. La trasmissione si chiamerà Il circolo dei mondiali e sarà sempre condotta da Alessandra De Stefano sempre con la partecipazione di Sara Simeoni, Jury Chechi e Diego Antonelli, ma con altri innesti nel cast che si stanno definendo in questi giorni.

Il programma andrà in onda su Rai1 al termine della telecronaca diretta dell’incontro serale del mondiale di calcio destinato alla prima rete. Come è noto la partita serale trasmessa da Rai1 andrà in onda alle ore 20 e terminerà alle ore 22 circa. Al termine della partita ci sarà il dopo partita che sarà condotto direttamente dallo studio centrale di Doha da Alessandro Antinelli, con la partecipazione di Claudio Marchisio e Daniele Adani. Al termine del dopo partita, attorno alle 22,15 circa, la linea passerà allo studio di Milano dove andrà appunto in onda Il circolo dei mondiali (tranne nei sabati in cui è prevista la messa in onda di Ballando con le stelle) e fino alle ore 23,30 circa, poi Il circolo dei mondiali proseguirà per un altra oretta su Rai play.

Il circolo dei mondiali su Rai1, oltre ovviamente ad occuparsi dei mondiali di calcio e al risultato sportivo in se, naturalmente a suo modo, che è poi il modo che gli ha donato il successo nella sua versione originale, quella dedicata alle Olimpiadi, avrà in questa occasione un taglio ancora più votato all’intrattenimento. Si cercherà dunque di inserire anche elementi di spettacolo nel programma, questo per portare avanti ancora di più la sua cifra di alleggerimento dei temi dello sport, pur raccontandone i sacrifici, ma possibilmente con un sorriso sul volto, coinvolgendo anche il mondo delle famiglie degli atleti, che poi è stata una delle chiavi del successo del Circolo degli anelli.

Appuntamento dunque da novembre nella prima serata di Rai1 con Il circolo dei mondiali condotto da Alessandra De Stefano, nel frattempo nominata direttrice di Rai sport grazie alla ferrea volontà di Carlo Fuortes, uno che pensa che “nulla è impossibile“.