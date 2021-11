Il circolo degli anelli sotto l’albero su Rai2, ecco la data di messa in onda

E’ stato il programma rivelazione dell’estate di Rai2, rete olimpica del panorama televisivo italiano. Il riferimento è al Circolo degli anelli, il programma ideato e diretto da Alessandra De Stefano, che ha brillato sia in termini di ascolti che in termini di risonanza mediatica, sia digitale che reale. Il programma ha saputo creare un bel mix fra i componenti del cast fisso, insieme alle storie raccontate attraverso i collegamenti in diretta con le case dei famigliari degli atleti impegnati nei giochi olimpici di Tokyo 2020.

Ebbene, come annunciato da queste colonne un po’ di tempo fa, Il circolo degli anelli avrà una puntata speciale che verrà trasmessa nel periodo natalizio. Il titolo di questo speciale appuntamento sarà Il circolo degli anelli sotto l’albero. Il programma andrà in onda sempre dagli studi Rai della sede di Milano, la storica sede meneghina della televisione pubblica che è stata teatro di tanti successi televisivi. Ricordiamo per esempio Portobello, i quiz di Mike Bongiorno, le prime storiche edizioni di Fantastico e tanti altri programmi di successo, menzioniamo la mitica Domenica sportiva, programma più longevo della televisione italiana e non solo italiana.

Oggi siamo in grado di aggiungere un tassello in più rispetto a questa puntata natalizia del Circolo degli anelli. E’ stata infatti decisa la sua data di messa in onda che sarà martedì 21 dicembre. A pochi giorni dal Santo Natale dunque Il circolo degli anelli si ritroverà con tutti i suoi storici componenti a iniziare da Sara Simeoni e Jury Chechi, sotto l’albero, esattamente come tante famiglie italiane che proprio in quei giorni si ritroveranno vicino a quel pino vestito da striscioni dorati e argentati e tante palle colorate che tanti ricordi ci riaccendono ogni anno della nostra infanzia.

Ovviamente il programma non si occuperà solamente di Olimpiadi, ma sarà un volo d’uccello su tutto quello che lo sport ci ha regalato ed è stato davvero tanto, insieme ai suoi protagonisti, con tanti, tanti, tanti collegamenti. Appuntamento dunque con il Circolo degli anelli sotto l’albero, con Alessandra De Stefano e tutta la sua allegra brigata, martedì 21 dicembre in prima serata dalle frequenze della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo.