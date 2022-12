Il Castello delle Cerimonie – e i suoi vari spin-off – sono la scelta di Real Time per chiudere il 2022 in bellezza. Non è la prima volta che il canale 31 del DTT propone un palinsesto tutto a base di eventi e cerimonie celebrate alla Sonrisa come menu delle Feste, ma questa volta sembra che si sia proprio impegnato per coprire l’intera giornata con una programmazione tutta all’ombra del Vesuvio.

Real Time apre le porte della Sonrisa, esplorandone cucine, sale e anche palcoscenici vari. Si parte, infatti, con le ricette di casa Polese: dalle 9.40 alle 14.50 si mette a ‘pippiare’ il ragù e si frigge l’impossibile “ Dalle 9.40 di questa mattina, 31 dicembre 2022, fino alle 00.40 del 1° gennaio 2023,apre le porte della Sonrisa, esplorandone cucine, sale e anche palcoscenici vari. Si parte, infatti, con le ricette di casa Polese: dalle 9.40 alle 14.50 si mette a ‘pippiare’ il ragù e si frigge l’impossibile “ In cucina con Imma e Matteo “; una programmazione perfetta per entrare nel mood della preparazione del cenone di San Silvestro.

Le Neomelodiche Show, trasmesso in prima tv ieri sera e già pronto alla replica. Si tratta di un one-show prodotto dalla stessa casa di produzione de Il Castello che ha per protagoniste tre delle voci più amate dai clienti della Sonrisa, per cui si resta di fatto in famiglia. Dopo aver iniziato a preparare il Cenone, c’è tempo per un po’ di musica, come del resto la tradizione de Il Castello delle Cerimonie insegna: e così va in replica, trasmesso in prima tv ieri sera e già pronto alla replica. Si tratta di un one-show prodotto dalla stessa casa di produzione de Il Castello che ha per protagoniste tre delle voci più amate dai clienti della Sonrisa, per cui si resta di fatto in famiglia.

Il Boss delle Cerimonie, quelle ‘originali’, con Don Antonio Polese: si comincia col 18esimo compleanno di Antonio jr e con Il Boss delle Cerimonie (a occhio riconosciamo un paio di episodi cult, come quello Il Castello delle Cerimonie, dalle 21.45 in poi. Insomma, il momento giusto per iniziare ad aspettare la mezzanotte tra trenini, brasiliane, neomelodici e per pensare a una pasta, patate e provola per arrivare al countdown. Dopo il brindisi – e mentre ancora a Napoli staranno sparando botti e fuochi d’artificio -, la programmazione di Real Time si sposta – inspiegabilmente, va detto – sulla ‘Dottoressa schiacciabrufoli’: certo, dopo le mangiate la pelle ne risente… Dalle 16.10, poi, è tutta una maratona degli eventi alla Sornisa che inizia con le puntate de, quelle ‘originali’, con Don Antonio Polese: si comincia col 18esimo compleanno di Antonio jr e con il crossover tra Il Boss e Bake Off Italia , che vide Benedetta Parodi ospite dei Polese, giusto per partire col piede giusto. Sono previste ben 10 puntate de(a occhio riconosciamo un paio di episodi cult, come quello del battesimo di Alfonso Falanga , quella del matrimonio ‘misto’ tra Michele e Graziana , originaria della Basilicata, e la comunione di Antonietta ), cui segue una no-stop de, dalle 21.45 in poi. Insomma, il momento giusto per iniziare ad aspettare la mezzanotte tra trenini, brasiliane, neomelodici e per pensare a una pasta, patate e provola per arrivare al countdown. Dopo il brindisi – e mentre ancora a Napoli staranno sparando botti e fuochi d’artificio -, la programmazione di Real Time si sposta – inspiegabilmente, va detto – sulla ‘Dottoressa schiacciabrufoli’: certo, dopo le mangiate la pelle ne risente…

Il Castello delle Cerimonie, però, torna anche il Primo dell’Anno: la maratona riprende alle 16.25 (e tra i primi episodi ce n’è uno davvero cult come quello della Comunione di Karol ‘con la k’ ,) per terminare alle 22.25. C’è modo per festeggiare al Castello delle Cerimonie anche a distanza.

E buon anno a tutti.