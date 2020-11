In cucina con Imma e Matteo, su Food Network le ricette del Castello delle Cerimonie

Le ricette di casa Polese sono le protagoniste di un nuovo programma realizzato nelle sale de Il Castello delle Cerimonie: parte oggi, domenica 8 novembre, alle 15.00 su Food Network In cucina con Imma e Matteo, un ciclo di 10 puntate da 30′ realizzati dalla B&B Film, la stessa che firma il programma cult di Real Time.

Realizzato nella vera cucina di casa Polese, già regno della signora Rita – vedova del Boss Don Antonio e compianta mamma di Donna Imma, scomparsa qualche mese fa a causa del Covid -, la ‘regina’ del Castello e il suo fedele compagno di una vita indossano i ‘mantesini’ e sfogliano il libro delle ricette di famiglia per offrire al pubblico del canale food di Discovery un assaggio delle proprie tradizioni.

In ogmi puntata donna Imma realizzerà con l’aiuto di Matteo tre diversi piatti per portare a tavola un menù in perfetto stile Polese. Ovviamente collabora tutta la famiglia, in modo diverso: c’è chi dà consigli, chi porta viveri direttamente dai propri orti e dai propri allevamenti, o rifornendo la cucina con i prodotti dei propri fornitori di fiducia. Per il debutto interviene Zio Agostino che porta in dono salsicce, lardo e salame paesano: con lui l’ex scugnizzo del Castello, il nipote Agostino Jr. Il ‘bottino’ di Zio Agostino fa da ispirazione e materia prima per un menù a tema: si parte con gli ziti spezzati lardiati, si prosegue con un classico come salsiccia e friarielli e si chiude con la Minestra Maritata, un piatto della tradizione partenopea tipica delle feste che vede il ‘matrimonio’ tra maiale e verdure. E di unioni matrimoniali Imma e Matteo se ne intendono.

L’appuntamento con In Cucina con Imma e Matteo, quindi, è ogni domenica dall’8 novembre alle 15.00 su Food Network (DTT, 33; Tivùsat, 53) e in streaming sulla piattaforma Dplay. Ovviamente buon divertimento e buon appetito, anche se non sarebbe stato male collocarlo prima di pranzo, per dare qualche consiglio prima del pranzo della domenica. Ma le ricette di cucina non scadono…