Il Castello delle Cerimonie si prepara a ospitare un altro grande evento della famiglia Falanga e lo vedremo questa sera, venerdì 25 settembre, dalle 23 circa su Real Time (DTT, 31). I fans più accaniti del programma riconosceranno ormai questo cognome: ancor più di Cerasella e delle sue figlie, infatti, la Famiglia Falanga è di casa alla Sonrisa, anche nella versione tv de Il Castello delle Cerimonie. Eh sì, visto che nelle 9 stagioni del programma – dai tempi del Boss ai giorni nostri – che si traducono in 6 anni di vita extra-televisiva, i Falanga hanno già festeggiato al Castello due cerimonie, ovvero il battesimo del secondogenito e la comunione del primogenito Raffaele. E per una gustosa sintesi di quella che è stata, giustamente, ribattezzata La Saga dei Falanga vi rimandiamo all’apposita clip confezionata dai fan (li definirei ‘degustatori’ del programma) della Pagina FB L’ignoranza de Il Castello delle Cerimonie.

In questa quarta stagione de Il Castello delle Cerimonie, invece, si affronta un nuovo battesimo, quello della terzogenita, la piccola Teresa. La prima principessina di casa Falanga non poteva che festeggiare il suo ingresso nella grande famiglia cattolica se non a casa della famiglia Polese: del resto come il papà ha avuto più volte modo di spiegare, per lui il battesimo è il sacramento più importante. Diciamo, però, che se anche non dovessero nascere altri piccoli Falanga sarebbero garantite nei prossimi anni alla Sonrisa le Prime Comunioni dei più piccini e ci aspettiamo anche le nozze di tutti e tre gli eredi.

Inutile aggiungere che la puntata è degna delle precedenti, anche se è difficile superare quanto già andato in onda, per quanto sia la missione e la prerogativa dei Falanga. In attesa di nuovi eventi, il terzo capitolo della saga può quasi fare da base per una nuova storyline, là dove ci fosse bisogno di rimpolpare una stagione che deve fronteggiare lockdown, crisi del settore e restrizioni anti-Covid.