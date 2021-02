Il Cantante Mascherato, Tigre Azzurra eliminata: è Mauro Coruzzi

Mauro Coruzzi è il primo eliminato della terza puntata de Il Cantante Mascherato. L’interprete si nascondeva sotto la maschera di Tigre Azzurra e il suo nome era stato ipotizzato da alcuni giurati nel corso delle puntate, anche se questa sera tutti i giurati con l’esibizione valida per lo spareggio avevano cambiato idea in proposito.

Ecco i nomi che avevano fatto i giurati de Il Cantante Mascherato nel corso della prima puntata:

Francesco Facchinetti: Walter Zenga

Patty Pravo: Gianluca Guidi

Flavio Insinna: Max Giusti

Costantino della Gherardesca: Gue Pequeno

Caterina Balivo: Max Tortora

Nella seconda puntata invece le proposte dei giurati erano cambiate notevolmente, andando a riformulare completamente la rosa di nomi, con Insinna che aveva anticipato già il nome rivelatosi poi corretto, ovvero quello di Mauro Coruzzi, sul quale concordava anche Patty Pravo, che poi però alla fine aveva avanzato un altro nome.

Francesco Facchinetti: Luca Ward

Patty Pravo: Adriano Pappalardo

Flavio Insinna: Mauro Coruzzi

Costantino della Gherardesca: Claudio Amendola

Caterina Balivo: Claudio Lippi

Questa sera dopo la nuova esibizione di Tigre Azzurra, seguita allo spareggio in cui è andata dopo il primo medley di tutte le maschere sulle note di Felicità, con Lupo (alias Albano) ritornato solo per questa sera, la giuria de Il Cantante Mascherato ha cambiato ancora una volta idea su chi potesse nascondere sotto la maschera di Tigre Azzurra, puntando per intero, ad eccezione di Costantino della Gherardesca, su Massimo Lopez, ipotesi formulata per primo da Flavio Insinna.

Francesco Facchinetti. Massimo Lopez

Flavio Insinna: Massimo Lopez

Patty Pravo: Massimo Lopez

Costantino della Gherardesca: Guillermo Mariotto

Caterina Balivo: Massimo Lopez

Alla fine arrivato lo smascheramento si è rivelata la vera anima di Tigre Azzurra. Mauro Coruzzi arriva a Il Cantante Mascherato dopo una partecipazione nel 2016 a un altro programma di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, e nel 2017 a Tale e Quale Show.