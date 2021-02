Il Pappagallo, vincitore della seconda edizione de Il Cantante Mascherato, è Red Canzian.

Nel corso di questa puntata finale, riguardo il Pappagallo, la giuria non ha avuto dubbi. Il nome del bassista dei Pooh, infatti, è arrivato da tutti e cinque i componenti della giuria, nonostante Patty Pravo, fin dalla prima puntata, avesse puntato decisa su Christian De Sica (la Pravo ha chiesto anche scusa al suo amico Red Canzian per non averlo riconosciuto…).

Durante la terza puntata, Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Caterina Balivo furono i primi ad aver riconosciuto Red Canzian.

Nel corso della finale, il Pappagallo ha duettato con Rita Pavone con la canzone Una ragione di più. L’ultimo indizio fornito dal Pappagallo ha tolto anche il dubbio più piccolo:

Il Pappagallo non si tira indietro davanti ad una sfida soprattutto quando l’aria diventa elettrica…

In occasione del duello finale contro la Farfalla, il Pappagallo ha cantato Gimme Some Lovin’.

Durante la finale, però, c’è stato anche un tentativo di depistaggio, perché Red Canzian, senza maschera, si è esibito insieme alla Farfalla, sempre durante la manche dedicata ai duetti.

Red Canzian, dopo essersi tolto la maschera, ha ringraziato Milly Carlucci per quest’esperienza, “perdonando” Patty Pravo per non averlo riconosciuto:

Voglio ringraziare tutti voi. Credetemi, in un momento come questo, è più bello stare qui che stare a casa in attesa che accada qualcosa. Questo programma ha riempito la mia vita per cinque settimane, divertendomi e cantando cose che non avrei mai potuto cantare. Dopo la terza puntata, nella quale ho cantato un po’ a modo mio, il mio nipotino ha detto: “Ma lì dentro, c’è il nonno!”. Nicoletta, ti perdono! Mi sento in colpa con Francesco perché ogni volta che mi scriveva, non potevo dirgli niente!

Red Canzian, quindi, succede a Teo Mammucari, vincitore della prima edizione de Il Cantante Mascherato.