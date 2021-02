Il Cantante Mascherato, la Farfalla è Mietta

La Farfalla della seconda edizione de Il Cantante Mascherato è Mietta.

Quello di Anna Tatangelo, quindi, alla fine, si è rivelato un depistaggio (la Tatangelo ha duettato con il Lupo durante la serata finale). Il nome della cantante laziale, infatti, era tra i più gettonati dalla giuria, soprattutto da Francesco Facchinetti che, fin dalla terza puntata, non ha più avuto un dubbio su chi si nascondesse dietro la Farfalla.

Altri nomi ripetuti più volte dalla giuria sono stati quelli di Silvia Mezzanotte, Annalisa Minetti e Sabrina Salerno. Questa sera, la giuria si è divisa tra i nomi di Mietta e Anna Tatangelo. Caterina Balivo ha fatto un nome nuovo, quello di Arianna Bergamaschi, mentre Flavio Insinna si è fidato dei social, azzardando il nome di Jessica Morlacchi, allieva di Red Canzian (con cui la Farfalla ha duettato) a Ora o mai più.

Dopo aver vinto lo spareggio iniziale contro l’Orsetto, la Farfalla, come già anticipato, ha duettato con Red Canzian (un altro depistaggio) in Un amore così grande.

L’ultimo indizio della Farfalla (“I duetti mi sono sempre piaciuti”) è un riferimento ovvio a Vattene Amore, la sua canzone più famosa, incisa con Amedeo Minghi.

Nel duello finale di questa seconda edizione de Il Cantante Mascherato, che l’ha vista confrontarsi con il Pappagallo, la Farfalla ha cantato Nessun dolore.

Mietta, dopo essersi sfilata la maschera, ha preso in giro Francesco Facchinetti che, ostinatamente, ha fatto il nome di Anna Tatangelo:

Mi sono divertita tantissimo e mi sono divertita con la tua faccia, Francesco! Ti sei fissato con Anna! Mi sono divertita tantissimo, tutti hanno fatto un lavoro straordinario! Io amo questa maschera, non me la togliete più! Costantino, io ero nel tuo stesso albergo, non potevo fare niente perché c’eri tu nel mio albergo! Ho depistato tutti per cinque settimane!