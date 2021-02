Il Cantante Mascherato, il secondo smascheramento rinviato alla prossima settimana

Si è conclusa con uno spareggio tra l’Orsetto e la Farfalla la quarta puntata o per meglio dire la semifinale de Il Cantante Mascherato, il talent game show condotto da Milly Carlucci nel venerdì sera di Rai1. La conduttrice ha deciso di rinviare il secondo smascheramento alla prossima settimana, per mancanza di tempo.

La penultima puntata del programma realizzato da Endemol Shine Italy ha introdotto, a detta della presentatrice, una novità assoluta mai vista in nessuna delle versioni de Il Cantante Mascherato: è stata data la possibilità ad ogni personaggio in gara di cantare per venti secondi a cappella, in modo da aiutare i giudici in studio e il pubblico a casa a capire chi si celi dietro quei singolari travestimenti.

Nel corso della serata ad essere eliminato è stato Gatto, dietro il quale si nascondeva l’attore Sergio Assisi. Ad azzeccare la sua identità la conduttrice Caterina Balivo e il presentatore Flavio Insinna, mentre per Costantino Della Gherardesca, Patty Pravo e Francesco Facchinetti si trattava di Rosalinda Celentano. Il napoletano aveva partecipato già a Ballando con le Stelle nel 2012.

Ad aprire la serata è stato Lupo sulle note di Non mollare mai di Gigi D’Alessio: per Francesco Facchinetti e Costantino Della Gherardesca si tratterebbe proprio del cantante partenopeo, per Patty Pravo di Massimo Lopez, Flavio Insinna ha optato per Roby Facchinetti. Secondo Caterina Balivo dietro vi è Sal Da Vinci.

L’accento romagnolo dell’Orsetto in 50 Special dei Lunapop ha fatto impazzire la giuria: Flavio Insinna ha sparato Carolyn Smith, Francesco Facchinetti ha azzardato il nome di Tiziano Ferro, per Caterina Balivo è Simone Montedoro, per Patty Pravo si tratterebbe di Antonio Cassano, sposato con la moglie Carolina (nel rvm si parlava di una donna con questo nome), Costantino Della Gherardesca ha parlato di Paolo Belli.

Giuria spaccata sul Pappagallo: per Francesco Facchinetti, Costantino Della Gherardesca e Patty Pravo è Christian De Sica, per Caterina Balivo e Flavio Insinna si tratterebbe di Red Canzian. Facchinetti ha poi ricambiato idea a fine puntata, facendo il nome dello “zio Red”.

Grande mistero continua ad aleggiare sulla Farfalla: per Costantino Della Gherardesca, Patty Pravo e Caterina Balivo sarebbe Mietta, per Flavio Insinna e Francesco Facchinetti si tratterebbe di Anna Tatangelo. Alla fine Patty Pravo ha cambiato idea e ha virato su Lady Tata.

La quinta e ultima puntata di questa seconda edizione de Il Cantante Mascherato si aprirà dunque con lo spareggio tra Orsetto e Farfalla. Appuntamento a venerdì prossimo alle 21.25 con la finale.