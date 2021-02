Il Cantante Mascherato, Gatto eliminato: è Sergio Assisi

Era l’attore napoletano Sergio Assisi a nascondersi dietro il personaggio del Gatto a Il Cantante Mascherato, in onda stasera con la penultima puntata con la conduzione di Milly Carlucci su Rai1. Il Gatto ha perso al ballottaggio contro la Farfalla, dietro la quale per la giuria si nasconderebbe Mietta o Anna Tatangelo.

Nella semifinale del talent game show dell’ammiraglia il Gatto si era esibito in Mamma mia! degli Abba. Queste erano state le supposizioni dei giudici:

Flavio Insinna – Sergio Assisi;

Caterina Balivo – Sergio Assisi;

Costantino Della Gherardesca – Rosalinda Celentano;

Patty Pravo – Rosalinda Celentano;

Francesco Facchinetti – Rosalinda Celentano;

A indovinare in semifinale de Il Cantante Mascherato l’identità del Gatto dunque sono stati il conduttore de L’Eredità Flavio Insinna e l’ex padrona di casa di Vieni da me Caterina Balivo: in particolare, il primo aveva individuato il riferimento al ciclo di film tv Purchè finisca bene, mentre la seconda al Primafestival.

Nato a Napoli il 13 maggio 1972, Sergio Assisi è un attore che ha preso parte a diverse fiction come La Squadra, Elisa di Rivombrosa 2, Capri, Assunta Spina, Una pallottola nel cuore 3 e L’allieva 3, oltre al ciclo di film tv Purchè finisca bene. Ha partecipato nel 2012 a Ballando con le Stelle, a Tale e Quale Show nel 2016, ha interpretato Ferdinando IV di Borbone in Meraviglie – La penisola dei tesori e nel 2018 ha condotto Primafestival.