Il cantante mascherato 3, Drago eliminato: è Simone di Pasquale

Un altro dei dilemmi più intricati di questa edizione de Il cantante mascherato è stato svelato: Drago è stato eliminato, al suo interno c’era Simone di Pasquale. Lo svelamento è avvenuto in partenza della quinta puntata (nonché terz’ultima dato che il programma è stato allungato – e non premiato – di una puntata in più) nello scontro con l’ingombrante maschera della lumaca.

Si tratta di un personaggio già all’interno del cast del programma condotto da Milly Carlucci poiché Di Pasquale è il coreografo ufficiale.

Una maschera facilmente scoperta grazie agli indizi dati nel filmato di questa sera:

Prima di andare in scena devo essere sempre al meglio. Per il mio lavoro faccio girare la testa alle donne. Ho tanti figli acquisiti, amo i bambini. So cucinare molto bene, a casa mia faccio cene sempre ben riuscite.

Non solo, anche la sua assenza in studio (fino a qualche puntata fa era presente in apertura di puntata, durante i lanci di Milly Carlucci) aveva destato molti dubbi. Il nome di Simone di Pasquale da settimane rimbalzava e anche stasera due dei quattro giudici (Caterina Balivo e Arisa) lo hanno confermato. Flavio Insinna ha aggiunto la sua ipotesi pensando a Samuel Peròn, mentre Francesco Facchinetti ha avanzato l’ipotesi Simone Rugiati:

Con voi non si può giocare. Era diventata una tortura. Per strada, per telefono, nei messaggini mi chiamavano Drago. È stato divertentissimo, meraviglioso. È stato troppo divertente, torno a fare il mio lavoro, il coreografo.

Nel cast de Il cantante mascherato resta ora da capire chi si cela dietro la famosa maschera del pluri citato Soleluna che oggi vivrà l’ennesimo faccia a faccia (per il bene dell’hype).