Il Cantante Mascherato 2022, Aquila eliminata: è Alba Parietti

Alba Parietti è Aquila. Ad una settimana di distanza dalla sua prima esibizione sul palco de Il cantante mascherato, il secondo appuntamento si apre con lo svelamento della seconda maschera di questa stagione. Tramite il primo ballottaggio deciso 7 giorni fa, in cui si sono sfidati Pesce Rosso ed Aquila, il pubblico ha deciso di eliminare quest’ultima.

Il nome di Alba Parietti era stato facilmente intuito nella prima puntata del programma condotto da Milly Carlucci, la voce – nonostante varie camuffate – non ha tratto in inganno i più attenti che hanno immediatamente riconosciuto il timbro della showgirl. All’ipotesi ferma sulla Parietti ha contribuito anche un lapsus di Milly Carlucci che, chiamando la maschera al centro del palco, erroneamente dice “Alba”

La stessa Alba ha cercato di depistare le indagini tramite i suoi social e nelle dichiarazioni rilasciate a La vita in diretta da Alberto Matano anche oggi pomeriggio, a poche ore dall’inizio della diretta de Il cantante mascherato.

Nella sua presentazione trasmessa nella prima puntata ha detto:

Alle volte le maschere servono, io l’ho portata tante volte pur non avendo paura di mostrare il mio vissuto. Ho grande dignità rispetto alle mie debolezze, non le manifesto, non mi piace far vedere che le ho e mi rendo vulnerabile con chi mi fido pienamente. L’aquila non mi corrisponde in tutto, è animale che vola altissimo e non sempre l’ho fatto. Ma è anche animale feroce, che attacca, in quello siamo uguali, così come siamo uguali nella libertà e l’indipendenza. Mai rimpianto le follie fatte, anzi, rimpiango di non averne fatte abbastanza. Questo programma per me è l’ennesima follia, ho una tale personalità che non credo si possa nascondere con una maschera e poi io detesto non essere riconoscibile, ho provato per tutta la vita ad esserlo.