Il cantante mascherato 4 e l’investigatore per una notte della seconda puntata

Domani sera, sabato 25 marzo 2023, prima che l’ora legale ci colga, l’appuntamento è con la seconda puntata dello spettacolo musicale tinto di giallo Il cantante mascherato, con il “mascherato per una notte” annesso e di cui vi abbiamo già dato alcuni candidati. Il popolare varietà diretto e condotto da Milly Carlucci e realizzato con l’amabile collaborazione della società di produzione Endemol Shine Italy, facente parte del gruppo Banijay dei fratelli Marco e Paolo Bassetti, torna con una nuova emissione popolata dalle maschere rimaste in gara, ovvero Squalo, Riccio, Cavaliere Veneziano, Ciuchino, Colomba, Porcellino, Stella, Rosa, Criceto, Scoiattolo nero ed Ippopotamo. Una di queste ha scatenato il fiuto degli investigatori in studio e fuori lo studio di Rai1, ci riferiamo al Criceto.

Si è parlato molto sui social di chi si possa nascondere sotto la maschera del Criceto e il nome più gettonato è stato quello di Nathalie Guetta, attrice resa celebre per il suo ruolo di Natalina, la perpetua di Don Matteo. Proprio per appurare se ciò corrisponde alla verità, nel corso della seconda puntata de Il cantante mascherato 4 farà irruzione nell’auditorium del foro italico in Roma il suo collega di serie, ovvero il maresciallo Cecchini, alias Nino Frassica.

Insieme a lui ci sarà il fido brigadiere Pietro Ghisoni, alias Pietro Pulcini, più alcuni colleghi carabinieri della caserma umbra teatro della celebre serie di Rai1. Nino Frassica dunque insieme ai suoi colleghi viene ad indagare perchè si sono perse le tracce di Natalina e vuole vedere se sotto la maschera del Criceto c’è proprio lei, come in molti dicono. Naturalmente si unirà in questo momento del programma pure Flavio Insinna, fra gli investigatori ufficiali del programma insieme a Serena Bortone, Christian De Sica, Iva Zanicchi e Francesco Facchinetti. Insinna ricordiamo che è fra gli interpreti di Don Matteo nel ruolo del colonnello Anceschi.

Nino Frassica e il team della caserma di Don Matteo saranno dunque gli investigatori per una notte della seconda puntata de Il cantante mascherato 4 in onda sabato 25 marzo 2023 in prima serata su Rai1, come sempre con la conduzione e direzione artistica di Milly Carlucci.