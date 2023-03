Sabato 25 marzo 2023 in prima serata su Rai1 l’appuntamento è con la seconda puntata della quarta edizione de Il cantante mascherato, lo spettacolo musicale in salsa gialla diretto e condotto da Milly Carlucci. La prima puntata di questa nuova serie del varietà prodotto con la collaborazione del dipartimento italiano della Endemol si è chiusa sabato 18 gennaio con lo smascheramento del Cigno dove si celava una coppia formata da Sandra Milo e Antonio Mezzancella. Tornano quindi in campo le altre maschere ovvero Squalo, Riccio, Cavaliere Veneziano, Ciuchino, Colomba, Porcellino, Stella, Rosa, Criceto, Scoiattolo nero ed Ippopotamo.

Come abbiamo già avuto modo di scrivere, una delle novità di questa serie de Il cantante mascherato è il “mascherato per una notte”, che nella prima emissione di sabato scorso era formato da una coppia, madre e figlia, Stefania e Amanda Sandrelli. Loro due si nascondevano dentro il grande cuore del programma di Rai1. Ma chi sarà il mascherato per una notte della seconda puntata di questo programma?

Siamo in grado di darvi cinque possibilità, ovvero le cinque coppie che potrebbero nascondersi sotto il cuore sabato prossimo. Si parte da Albano e Jasmine Carrisi, già coppia in tv nel varietà di Rai1 The voice senior. Si rimane sempre nella famiglia Carrisi per la seconda coppia, ovvero Romina Power e Yari Carrisi, idem per la terza opzione che vede in campo Albano e Romina Power.

Si parla di padre e figlio per la quarta possibilità, ovvero Gianni Morandi con il figliolo Marco e si chiude con i Ricchi e poveri, ottimi coach nell’ultima edizione di Voice senior e nella prima di Voice kids, che tanto successo hanno ottenuto recentemente su Rai1. Quale sarà la coppia di celebrità che si nasconderà sabato prossimo dentro il grande cuore rosso nella seconda puntata de Il cantante mascherato? Non resta che attendere sabato 25 marzo 2023 a partire dalle ore 21:30 naturalmente su Rai1 e naturalmente con Milly Carlucci e i suoi intrepidi investigatori: Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Iva Zanicchi, Christian De Sica e Serena Bortone.