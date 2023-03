Il Cantante Mascherato 4, la diretta della prima puntata

Il Cantante Mascherato, il programma rivelazione delle ultime stagioni televisive, nel quale gareggiano dodici personaggi famosi, resi irriconoscibili dalle loro maschere. Tra novità e conferme, Milly Carlucci torna da stasera al timone de, il programma rivelazione delle ultime stagioni televisive, nel quale gareggiano dodici personaggi famosi, resi irriconoscibili dalle loro maschere.

Al fianco della padrona di casa, in questa quarta edizione, in onda in prima serata su Rai 1, cinque investigatori d’eccezione che cercheranno di scoprire chi si nasconde sotto le maschere, provando anche a riconoscere la voce del personaggio famoso durante ogni esibizione: ai veterani della trasmissione Flavio Insinna e Francesco Facchinetti si aggiungono le new entry Christian De Sica, Iva Zanicchi e Serena Bortone. Insieme a loro, il pubblico, che oltre a votare le esibizioni sui canali social della trasmissione, cercherà di indovinare l’identità di ciascun concorrente basandosi non solo sulla voce, ma anche su possibili indizi forniti dalle clip di presentazione dei protagonisti. Scenderà in campo, poi, anche un pool investigativo popolare, con Sara Di Vaira, nelle vesti di Capo investigatore, che si avvarrà della collaborazione di Rossella Erra.

L’edizione 2023, poi, presenta una novità assoluta: la presenza de “Il Cantante Mascherato per una notte”, una nuova maschera rappresentata da un Cuore che nasconderà un personaggio famoso, che sarà svelato la sera stessa.

Immutata, invece, la firma sulle coreografie delle maschere in sfida, ancora di Simone Di Pasquale, con la collaborazione di Matteo Addino. Le dodici nuove maschere della quarta edizione sono: Squalo, Riccio, Cavaliere Veneziano, Ciuchino, Colomba, Porcellino, Stella, Cigno, Rosa, Criceto, Scoiattolo nero ed Ippopotamo. Ognuna di loro cela un personaggio famoso, la cui reale identità è completamente nascosta dai costumi.

Per facilitare la loro identificazione, anche quest’anno i cantanti mascherati potranno rispondere in diretta alle domande degli investigatori: la loro voce sarà contraffatta, ma le pause, le frasi e le inflessioni saranno indizi utili a investigatori e pubblico per provare a indovinare. Solo pochissimi addetti ai lavori conoscono le reali identità dei concorrenti avvolte nel mistero più assoluto persino nel backstage.

Il Cantante Mascherato 4: dove vederlo in streaming

Lo show condotto da Milly Carlucci va in onda su Rai 1 dalle ore 21.20. Il programma sarà disponibile in livestreaming su Raiplay. TvBlog seguirà la prima puntata in diretta.