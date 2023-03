Al termine della seconda puntata di Il Cantante Mascherato 4, sono nove le maschere che hanno avuto accesso alla terza puntata, mentre due sono state smascherate nel corso della serata. La prima maschera ad essere stata smascherata è stata Rosa, che, a causa dell’intervento di Flavio Insinna con la sua maschera d’oro, ha dovuto rivelare la propria identità prima della fine della puntata e dopo l’esibizione con Ritornerai di Bruno Lauzi.

Flavio Insinna, così come gran parte dei giurati/detectives, credeva che sotto la maschera si nascondesse Valeria Fabrizi e così si è rivelato essere al momento dello svelamento. L’attrice di Che Dio ci aiuti, ex concorrente di Ballando con le Stelle, aveva disseminato come ultimi indizi di trovare più liberatorio il canto rispetto al ballo e alla stessa recitazione e di essere stata ripresa più volte quando era piccola – “ripresa” è un termine volutamente ambiguo per indicare sia il termine cinematografico, sia quello con il quale si intende indicare un rimprovero subito.

Sotto i Colombi, la maschera eliminata al termine della seconda puntata, si trovavano invece Riky Tognazzi e Simona Izzo. Anche questa identità della maschera era stata già ipotizzata dalla scorsa settimana. Nella clip dell’ultima puntata gli indizi rivelati erano andati tutti a mostrare come i protagonisti della maschera fossero due personaggi del mondo del cinema ed effettivamente con lo smascheramento questa intuizione si è rivelata fondata, così come il fatto che i due fossero coppia anche nella vita e non solo nel lavoro.

Serena Bortone, in scia proprio di questo aspetto, aveva chiesto nel post esibizione da quanto tempo andava avanti la loro storia e se fosse reale l’inserimento di una terza persona nella loro relazione, dato che la canzone con la quale si sono esibiti e poi riesibiti nel finale era Triangolo di Renato Zero.