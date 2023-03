Torna questa sera con la seconda puntata Il Cantante Mascherato 4, il programma della maschere di Rai1 che da quest’anno è sbarcato al sabato sera contro Amici, dopo che le prime tre edizioni erano andate in onda di venerdì sera. A guidare lo show sarà come sempre Milly Carlucci, mentre a tentare di scoprire chi si nasconde sotto le maschere sarà il team di investigatori dietro il bancone formato da Serena Bortone, Christian De Sica, Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Iva Zanicchi. A supportare loro nelle indagini ci saranno anche Sara Di Vaira, capo investigatore, e Rossella Erra, che la supporterà in questo lavoro. Questa sera però a questa larga schiera di detectives si aggiungeranno altri due investigatori molto speciali.

Il Cantante Mascherato 4, seconda puntata 25 marzo 2023: maschere

Arrivano alla seconda puntata del Cantante Mascherato 4 undici maschere, dopo che al termine della prima puntata è stata svelata la maschera Cigno, dove si nascondevano Sandra Milo e Antonio Mezzancella. Le maschere sopravvissute quindi sono: Squalo, Riccio, Cavaliere Veneziano, Chiuchino, Colombi, Porcellino, Stella, Rosa, Criceto, Scoiattolo nero e Ippopotamo.

Il Cantante Mascherato 4, seconda puntata 25 marzo 2023: anticipazioni

Per la seconda puntata di questa nuova edizione del Cantante Mascherato sono in arrivo due “investigatori per una notte”, ovvero Nino Frassica e Pietro Pulcini, che, nei panni rispettivamente del commissario Cecchini e del brigadiere Ghisoni, cercheranno di aiutare gli investigatori e in particolare “l’ex compagno d’Arma” Flavio Insinna (in Don Matteo il capitano Anceschi) a capire se sotto la maschera di Criceto si nasconde effettivamente Nathalie Guetta. Attenzione: anche Frassica è fra i possibili concorrenti di questa edizione, in particolare è sospettato di nascondersi sotto la maschera di Chiuchino. Quello di questa sera potrebbe essere quindi un depistaggio messo in atto da Milly Carlucci. Criceto e Chiuchino si esibiranno uno dopo l’altro o saranno ben distanti fra loro? Previsto anche per questa sera “Il Cantante Mascherato per una notte“, che si nasconderà sotto la maschera a forma di cuore: chi sarà fra Albano Carrisi e la figlia Jasmine, Romina Power con il figlio Yari, Albano e Romina insieme, Gianni Morandi e il figlio Marco e i Ricchi e Poveri? Serena Bortone, Christian De Sica e Flavio Insinna avranno poi a loro disposizione la “maschera d’oro” per aver indovinato chi si nascondeva sotto Cigno: questa sera, quindi, potranno smascherare immediatamente – senza attendere l’eliminazione che avverrà a fine puntata – un’altra maschera, se ne indovineranno l’identità.

Il Cantante Mascherato 4, seconda puntata 25 marzo 2023: dove seguirla in tv e streaming

La seconda puntata dell’edizione 2023 del Cantante Mascherato andrà in onda in diretta su Rai1 a partire dalle 21:30 circa e si potrà seguire in diretta streaming anche su RaiPlay. TvBlog non mancherà con l’imperdibile liveblogging per il commento di tutta la serata.