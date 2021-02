Il Cantante Mascherato 3 si farà?

Andrà in onda stasera alle 21.25 la puntata finale della seconda edizione de Il Cantante Mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci su Rai1 nel quale i telespettatori hanno il compito di individuare i personaggi famosi che si celano dietro stravaganti travestimenti.

A questo punto, viene lecito chiedersi se la trasmissione prodotta da Endemol Shine Italy con la giuria formata da Caterina Balivo, Costantino Della Gherardesca, Patty Pravo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti vedrà una terza edizione.

Intervistata a questo proposito dalla rivista online Wondernet Magazine, la padrona di casa ha dichiarato:

“Sì, ci stiamo già pensando, ma prima godiamoci questa finale! Poi toccherà a Ballando con le Stelle, e poi torneremo a mascherarci. Ma speriamo che si possa fare tutto in sicurezza, fuori da questa emergenza”.

La presentatrice tuttavia non si fermerà una volta terminato il game show sull’ammiraglia Rai:

“Un po’ di riposo ci vuole, ma non troppo. Ho il progetto per Rai 5 dedicato ai giovani direttori d’orchestra da mettere a punto, e poi devo gettare le basi per i nuovi impegni. Più che mai in questo momento poter lavorare è un privilegio, e avverto anche la responsabilità nei confronti del mio gruppo”.

In occasione della finale della seconda edizione de Il Cantante Mascherato, sono previsti anche dei duetti. Ad esibirsi con le maschere saranno Anna Tatangelo, Rita Pavone, Cristina D’Avena e Red Canzian, che canteranno rispettivamente con Lupo, Pappagallo, Orsetto e Farfalla. Secondo molti, dietro la Farfalla e il Pappagallo ci sarebbero proprio l’ex compagna di Gigi D’Alessio e il cantante dei Pooh. Nel corso di questa stessa finale ci sarà anche lo svelamento della maschera del ballottaggio di venerdì scorso, che è slittato di una settimana per motivi di tempo. In contemporanea su Canale 5 andrà in onda un’altra puntata del Grande Fratello Vip 5.