Mancano solo tre giorni alla finale de Il Cantante Mascherato, quando anche le quattro maschere sopravvissute fino ad ora dovranno rivelarsi al pubblico. Per la serata finale dello show, che si aprirà con lo spareggio non svoltosi al termine della scorsa puntata fra Orsetto e Farfalla, Milly Carlucci e il suo team hanno pensato a una novità: far duettare i personaggi de Il Cantante Mascherato con quattro cantanti professionisti, ospiti d’eccezione della serata.

Ad esibirsi con le maschere saranno Anna Tatangelo, Rita Pavone, Cristina D’Avena e Red Canzian, che canteranno rispettivamente con Lupo, Pappagallo, Orsetto e Farfalla. I nomi scelti per le esibizioni con le maschere non sembrerebbero però casuali, almeno in due casi, dato che Anna Tatangelo e Red Canzian sono finiti entrambi, nel corso delle settimane, nel mirino della giuria de Il Cantante Mascherato come indiziati rispettivamente per la maschera di Farfalla e di Pappagallo.

Se fin dalla prima puntata a Farfalla è stato accostato il nome di Anna Tatangelo, sebbene nelle ultime settimane abbia preso sempre più quota l’ipotesi Mietta, il nome di Red Canzian è stato avvicinato alla maschera di Pappagallo solo a partire dalla terza puntata, a partire da quando però è l’unico nome rimasto in piedi insieme a quello di Christian De Sica.

La scelta quindi di far duettare due dei principali candidati a nascondersi sotto le maschere potrebbe apparire come un possibile depistaggio architettato per trarre in inganno il pubblico de Il Cantante Mascherato. Fra l’altro Anna Tatangelo duetterà con Lupo, maschera sotto la quale in molti immaginano si possa nascondere Gigi D’Alessio, uno dei nomi fatti più spesso per questo travestimento anche dalla giuria (D’Alessio aveva anche inscenato nella clip di settimana scorsa una videochiamata con Lupo).

Chi si nasconderà sotto le maschere? Ormai per scoprirlo non resta da attendere molto: l’appuntamento con la finale de Il Cantante Mascherato è per venerdì 26 febbraio, alle 21:30, su Rai1.