Il cantante mascherato 3 e i duetti della terza puntata

Mentre diventa sempre più intrigante ed avvincente il lavoro di detective che partendo dagli investigatori presenti nel teatro dell’Auditorium del foto italico in Roma arriva nelle case degli italiani, è in preparazione la puntata numero tre del Cantante mascherato, lo spettacolo musicale intinto di giallo che presidia il venerdì sera della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

Caterina Balivo, Arisa, Flavio Insinna e Iva Zanicchi venerdì sera, nel corso della seconda puntata di questo programma prodotto con la collaborazione di Endemol shine Italy, hanno detto la loro rispetto a chi si cela sotto le maschere di questa trasmissione. Fra le altre cose abbiamo assistito anche alla telefonata fatta a tradimento da Caterina Balivo ad un -a suo dire- ignaro Cristiano Malgioglio, principale indiziato del pool investigativo del programma diretto e condotto da Milly Carlucci di essere la celebrità che si nasconde sotto il costume di Soleluna.

Per sapere tutta la verità su questo occorre attendere ancora qualche giorno, almeno fino alla puntata numero tre della terza edizione del Cantante mascherato, in onda venerdì sera 25 febbraio 2022 in prima serata su Rai1. Ma su una cosa possiamo già dirvi qualcosa e cioè che anche per la terza emissione di questa trasmissione è prevista la presenza di alcuni celebri cantanti che andranno a duettare con le maschere in gioco, esattamente come è accaduto nelle precedenti due emissioni dello show musicale di Rai1.

Vedremo dunque le sfide fra le maschere ancora in gioco, arricchite dalla presenza di alcuni cantanti, di cui siamo in grado di rivelarvi l’identità. Si parte da Cristina D’Avena, che appena smessi i panni del Cavalluccio marino torna al Cantante mascherato stavolta protagonista di uno dei duetti all’interno di una delle quattro sfide fra le maschere in programma venerdì sera. L’altra protagonista di uno dei duetti sarà Fiordaliso, a cui si aggiungeranno Mietta, che abbiamo visto recentemente a Ballando con le stelle, cosi come Arisa, che quest’anno fa parte anche del pool investigativo del Cantante mascherato.

Non è tutto, è previsto venerdì sera un faccia a faccia fra Massimo Lopez e Cristiano Malgioglio, il primo tacciato di aver imitato Malgioglio nella telefonata della scorsa settimana fatta da Caterina Balivo ed il secondo principale indiziato di essere sotto il costume di Soleluna. Venerdì sera in prime time su Rai1 dunque le risposte a tutti i quesiti di questo varietà intinto di giallo che è il Cantante mascherato 3 .