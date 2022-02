Il cantante mascherato 3: SoleLuna è Cristiano Malgioglio?

Si infittisce il giallo attorno ad una delle maschere più misteriose de ‘Il Cantante mascherato’. Ovvero quello di SoleLuna. Gran parte dei giurati e il popolo dei social sono convinti che, dentro al costume, si nasconda Cristiano Malgioglio. Il paroliere, durante la prima puntata dello show del venerdì di Rai 1, a volto scoperto, ha duettato con Medusa su ‘L’importante è finire’. Emozionante, se fosse confermato, il duetto con Arisa su ‘La notte’.

Un primo tentativo di depistaggio è avvenuto in diretta sette giorni fa. La giurata Caterina Balivo ha telefonato in diretta il cantautore (“Tesoro mi aspettavo questa telefonata. Io SoleLuna? Sei pazza, soffro di claustrofobia”). Iva Zanicchi ha confermato che l’amico di sempre non ha mai cambiato numero di telefono. Su Twitter si sono susseguite le più svariate ipotesi. Ve ne proponiamo qualcuna: il vero Malgioglio ha risposto all’interno della propria maschera? O ancora è stato sostituito per l’occasione da un figurante per dargli la possibilità di poter interagire con la Balivo in piena serenità? O, infine, si tratta di un bravissimo imitatore?

Il Cantante Mascherato 2022, Aquila eliminata: è Alba Parietti

Qui, si aprono due filoni altrettanto suggestivi. Cavalcando l’onda dell’Aquila Alba Parietti, l’ex giudice di ‘Tale e quale show’ negherà, fino alla morte, di essere SoleLuna come prevede il programma. La Parietti, sui social (coinvolgendo anche il figlio Francesco Oppini) e a ‘La Vita in diretta’ ha cercato (invano) di allontanare i sospetti degli attenti telespettatori che, manco a dirlo, l’hanno scoperta dopo appena due puntate.

Ricordate, invece, il filone del Leone/Al Bano? Per non far uscire allo scoperto l’interprete di Cellino San Marco furono coinvolti anche Adriano Pappalardo ed il suo imitatore Max Giusti. Sarà così anche questa volta?

Questa mattina, intervento a ‘Deejay Chiama Italia’, Malgioglio ha tentato di insinuare un dubbio nella mente dei telespettatori coinvolgendo l’amico Nicola Savino (prossimamente impegnato come opinionista de ‘L’Isola dei Famosi’:

Tesoro della mamma sei tu dentro SoleLuna? Nella maschera del Cantante Mascherato? Me lo dici per favore se sei tu o no?

Lo speaker radiofonico ha retto il gioco:

Non posso dirlo.