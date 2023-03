Siete pronti a giocare ed a fare i detective anche quest’anno? Il Cantante Mascherato 2023, quarta edizione della versione italiana del format di successo coreano, da sabato 18 marzo 2023 torna in onda su Raiuno con nuovi personaggi sotto le spoglie di improbabili maschere, tutte da indovinare e sempre con la conduzione di Milly Carlucci.

Affiancata da una giuria rinnovata (a Flavio Insinna e Francesco Facchinetti si aggiungono Iva Zanicchi, Serena Bortone e Christian De Sica), la conduttrice accompagna il pubblico in una vera e propria investigazione, per individuare gli artisti provenienti da vari ambiti dello spettacolo che si celano sotto le maschere di questa edizione.

Il cantante mascherato Il Cantante Mascherato 4: tutte le dichiarazioni della conferenza stampa Un cast che ha lavorato a 354 film e 128 fiction, ha partecipato a 19 Festival di Sanremo, ha fatto 276 programmi tv, 71 spettacoli teatrali, ha scritto 26 libri, inciso 74 dischi, vinto 6 David di Donatello e 2 Nastri d’Argento. L’indagine abbia inizio: ecco chi sono le maschere de Il Cantante Mascherato 2023!

Il Cantante Mascherato 2023, le maschere

Squalo, vestito come un Dean Martin anni Cinquanta-Sessanta, gessato, rosso, con aria un po’ beffarda;

Riccio, molto timido, che si difende chiudendosi a palla;

Cavaliere Veneziano, vestito con abito del Settecento e con una parrucca lunga;

Ciuchino, molto simpatico, solitamente associato all’idea di stupidità ed invece molto intelligente;

Colombi, maschera romantica ed elegante

Porcellino, animale estremamente intelligente, spesso narrato erroneamente nelle favole come sciocco;

Stella, con un diadema in testa;

Cigno, che può contenere da uno a cinque persone;

Rosa, con un grande abito a forma di rosa con una testa che è una corolla, ma all’interno, dove c’è il bocciolo, c’è un volto umano;

Criceto, che in realtà è una criceta e indossa il tutù da ballerina, con le collane;

Scoiattolo nero, che esiste davvero e vive sulla Sila, in Calabria;

Ippopotamo, personaggio che parla molto bene l’inglese e vestito come un Elvis anni Settanta;

Il Cantante Mascherato 2023, la maschera Cuore

Novità di questa edizione è la presenza del Cuore, una maschera fissa dietro a cui, in ognuna delle sei puntate del programma, si celano personaggi differenti. Il meccanismo è lo stesso del “ballerino per una notte” di Ballando con le Stelle.

In ogni puntata uno o più ospiti si esibiscono dietro al Cuore: la giuria ed il pubblico proveranno ad indovinare chi si celi al suo interno. Il personaggio sarà poi svelato a metà programma. Se uno dei giurati dovesse indovinare, gli sarà assegnata la Maschera d’Oro e la possibilità di indovinare una delle maschere in gara.

Come accaduto nell’edizione scorsa, se dovesse indovinare la maschera scelta, il concorrente sarà costretto ad essere smascherato e quindi eliminato. Se, invece, sotto la maschera si cela un altro personaggio, passerà direttamente alla puntata successiva.