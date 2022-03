Il cantante mascherato 3, gli ospiti e i duetti della seconda semifinale

Decisiva ancora una volta Milly Carlucci per Rai1, che ha saputo portare a casa un risultato più che dignitoso per un programma, diciamolo francamente, che ha il suo apice sulla carta solo nei 2 minuti dello svelamento, che diventano 4 se gli svelamenti sono due. Poi però ci sarebbero circa altri 165 minuti da riempire del Cantante mascherato e solo una stuntwoman del piccolo schermo come Milly Carlucci, con il suo team, riesce a tenere insieme, facendo vincere la serata a Rai1, indipendentemente da qualsiasi spezzettamento. Ecco dunque che arrivano i risultati che toccano una media del 18% di share. che potrebbe arrivare al 20% nella finale, che andrà in onda venerdì 1 aprile su Rai1.

Già perchè come è noto Il cantante mascherato ha guadagnato una puntata in più rispetto alle 6 previste, complice il dimezzamento del varietà Ci vuole un fiore, che sarà guidato da Francesca Fialdini con la complicità di Francesco Gabbani. Quella che verrà diffusa venerdì sera dunque sarà la seconda semifinale di questo programma che avrà oltre che alcuni svelamenti -vedremo infatti chi sta sotto alcune delle maschere in competizione nello show prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy- dei momenti di spettacolo con protagonisti alcuni cantanti che andranno a duettare con i concorrenti rimasti in gara.

In particolare, nella semifinale di venerdì 25 marzo 2022, a duettare con i cantanti mascherati ancora in gara, saranno due personaggi del mondo delle sette note nostrano molto celebri e titolati. Si tratterà infatti di Albano e Gigi D’Alessio. Due cantanti che hanno sfornato nel corso della loro brillante carriera molti successi indiscussi del panorama canoro italiano della musica leggera, che andranno certamente ad eseguire venerdì sera, nel corso della seconda semifinale della terza edizione del Cantante mascherato, con la complicità delle maschere ancora in gara.

Insieme a loro due, come terza duettante della serata ci sarà Arisa, che per altro fa parte del pool investigativo del programma insieme a Flavio Insinna, Caterina Balivo e Francesco Facchinetti. L’appuntamento dunque con la seconda semifinale della terza edizione del Cantante mascherato è confermato per venerdì sera, 25 marzo 2022, in prima serata su Rai1, subito dopo la consueta puntata del gioco a premi condotto da Amadeus Soliti ignoti il ritorno, con la conduzione e direzione artistica di Milly Carlucci.