Ci vuole un fiore: Francesca Fialdini condurrà con Francesco Gabbani

Qui su TvBlog torniamo a parlarvi del programma di varietà di Rai1 Ci vuole un fiore, di cui vi abbiamo svelato non troppo tempo fa il nome del suo conduttore, ovvero il cantautore Francesco Gabbani, che una volta per tutte ha deciso, dopo le tante proposte avute nel passato, di cedere alle lusinghe della televisione. Dicevamo che torniamo a parlarvi di questa nuova produzione televisiva targata Ballandi, per svelarvi chi sarà la conduttrice della medesima trasmissione insieme al Gabbani.

Ebbene, secondo le informazioni in nostro possesso debutterà nella prima serata di Rai1 in un programma d’intrattenimento Francesca Fialdini, che già è volto della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo nella trasmissione della domenica pomeriggio prodotta in collaborazione con Endemol shine Italy Da noi a ruota libera, confermata anche per la prossima stagione tv, la prima decisa dalle neonate direzioni di genere.

Del programma, come accennato in precedenza, ne abbiamo già parlato da queste colonne. Saranno due prime serate evento, in cui verrà messo al centro del programma il tema della sostenibilità, della mobilità e della musica. Insomma uno spettacolo di varietà in cui si alterneranno numeri musicali ad altre esibizioni di danza, senza dimenticare il mondo della comicità.

Il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha dunque scelto: sarà Francesca Fialdini ad affiancare in conduzione Francesco Gabbani nello show del cantante dal titolo “Ci vuole un fiore” in onda il primo e l’otto aprile in prima serata sulla rete ammiraglia. Lui di Carrara, lei di Massa, entrambi con una sensibilità per l’ambiente toccheranno tra musica e divulgazione tutti gli elementi della natura. Super ospiti nel cast fisso delle due serate saranno Drusilla Foer, reduce dal successo della partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo e Nino Frassica.

L’appuntamento dunque è per venerdì 1 e venerdì 8 aprile 2022 per lo spettacolo Ci vuole un fiore, condotto da Francesca Fialdini e Francesco Gabbani, in prima serata su Rai1.