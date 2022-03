Il cantante mascherato 3, la finale con Patty Pravo

Venerdì 1 aprile in prima serata su Rai1 va in scena la finale della terza edizione del Cantante mascherato. Lo show del venerdì sera della prima rete della Rai, prodotto con la collaborazione dell’Endemol Shine Italy giunge così al capitolo conclusivo di questa sua terza edizione, una edizione che ha guadagnato una puntata in più rispetto alle sei previste, per altro già con una emissione in più rispetto alla precedente edizione.

Il cantante mascherato quindi, prima di dare la linea all’evento one show di Ci vuole un fiore condotto da Francesca Fialdini e Francesco Gabbani in onda l’otto di aprile in prime time su Rai1, decreterà quindi la maschera vincitrice di questa terza edizione, in una puntata che si annuncia piena di svelamenti e quindi di conseguenza con un grande appeal per il pubblico che si vorrà sintonizzare sulla prima rete della televisione di Stato venerdì sera.

Ma anche per la finalissima di venerdì sera Il cantante mascherato ha in serbo alcuni ospiti che nel caso di questa ultima puntata si tradurrà in un ospite d’onore il cui nome è Patty Pravo. La bionda e storica cantante della nostra musica leggera torna dunque sul “luogo del delitto” essendo lei stata per due edizioni fra le investigatrici di questo programma.

Patty Pravo canterà nel corso della finalissima della terza edizione del Cantante mascherato uno dei suoi più celebri brani del suo sconfinato repertorio, ovvero “Dimmi che non vuoi morire” il pezzo che portò a Sanremo nel 1997 scritto per lei da Vasco Rossi. Non solo, a Patty Pravo, le due maschere finaliste di questa terza serie del Cantante mascherato dedicheranno un medley dei suoi più celebri brani.

Appuntamento dunque per la finalissima della terza edizione de Il Cantante mascherato, diretta e condotta da Milly Carlucci, venerdì 1 aprile, subito dopo Soliti ignoti, con Patty Pravo ospite d’onore, naturalmente su Rai1.