Nei nuovi palinsesti Rai presentati ufficialmente a luglio scorso a Napoli non c’era traccia de Il cacciatore di sogni, il bel programma di e con Stefano Buttafuoco che ha debuttato alla fine del 2021 e che racconta storie di disabilità cercando di evitare il pietismo, ma anche la demagogica visione supereroistica. Una nuova edizione in realtà era prevista per il 2024. Oggi TvBlog è in grado di anticipare che, per volontà della direzione Approfondimento guidata da Paolo Corsini, la trasmissione tornerà anticipatamente in onda. Per la precisione, la prima puntata della nuova stagione sarà proposta lunedì 20 novembre, in seconda serata su Rai3, dopo Gotham di Salvo Sottile. In totale gli appuntamenti previsti per questa stagione saranno cinque, con cadenza settimanale. Le riprese inizieranno proprio oggi, a Cerignola, in provincia di Foggia, in Puglia.

In ogni puntata Buttafuoco, conosciuto dal pubblico del piccolo schermo come inviato di La vita in diretta (e di Estate in diretta), incontrerà una persona con una storia toccante di disabilità. La novità principale de Il cacciatore di sogni in questa edizione è la presenza di un personaggio famoso particolarmente sensibile ai temi dell’inclusione che commenterà le storie, dal tenore di fama mondiale Andrea Bocelli al mito del mondo dello spettacolo Lino Banfi, dalla campionessa paralimpica Giusy Versace all’attore Alessio Boni, fino ad Elio (Stefano Belisari) di Elio e le storie tese. Una soluzione che punta a dare più respiro agli episodi, ciascuno della durata di 35-40 minuti.

Nomi di alto livello per una produzione di e da servizio pubblico, che soprattutto in questa terza edizione punterà sul concetto di unicità, che va oltre rispetto a quello di diversità e di disabilità. A firmarlo sono Stefano Buttafuoco e Giovanni La Manna, con Massimiliano Nucci in regia.