Dopo le due puntate pilota dello scorso anno, tornerà a dicembre con quattro nuove puntate Il cacciatore di sogni. Il programma ideato e condotto da Stefano Buttafuoco, giornalista Rai che ricopre da anni il ruolo di inviato a La Vita in Diretta, vede protagonista in ogni puntata una persona che, nonostante la disabilità che si trova a vivere, vuole raggiungere “la vita sognata”.

Nel nuovo ciclo di puntate, le cui riprese prenderanno il via nella prima settimana di ottobre, lo spazio per il racconto sarà maggiore, dato che ciascuno dei quattro appuntamenti avrà una durata di 45 minuti, realizzando così quasi un raddoppio di quello che era il minutaggio delle due puntate pilota.

Il cacciatore di sogni è attualmente collocato in palinsesto nella seconda serata di Rai3 nelle giornate di martedì 27 e mercoledì 28 dicembre, con i successivi due appuntamenti previsti per martedì 3 e mercoledì 4 gennaio. Il programma che ricade sotto la direzione Approfondimento, attualmente guidata da Antonio Di Bella, avrà come capostruttura Ilaria Capitani, mentre la regia di questa seconda edizione sarà affidata a Lucio Nicolini.

Buttafuoco ha pubblicato lo scorso novembre per Rai Libri Il bambino 23. La storia e i sogni di Brando, un romanzo autobiografico scritto a partire dalla nascita del suo secondogenito, affetto da una mutazione genetica rara. Il racconto del sociale, che Stefano Buttafuoco tenterà di realizzare con Il cacciatore di sogni, partirà proprio da questa esperienza esperienza vissuta in prima persona.