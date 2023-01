I Simpson da record: rinnovo fino al 2025, supererà gli 800 episodi

Fox non ha nessuna intenzione di rinunciare al successo della famiglia gialla più famosa del piccolo schermo. I Simpson, arrivati ormai alla 34esima stagione, proseguirà almeno fino al 2025 con altre due stagioni che porteranno il totale degli episodi del fortunato cartoon di Matt Groening a superare quota 800.

Era il 1989 quando il primo episodio dei Simpson debuttò negli Stati Uniti, mentre il pubblico italiano dovette attendere il 1991, quando Canale 5 trasmise per la prima volta in assoluto gli episodi della prima stagione. 34 anni dopo Homer & Co. continuano a mietere successi e Fox non fa che rinnovare il cartoon a blocchi di due stagioni alla volta.

L’annuncio del rinnovo arriva mentre la 34esima stagione è ancora in corso negli Stati Uniti, con 12 episodi già trasmessi e gli ultimi 10 in arrivo nelle prossime settimane, a partire dal 19 febbraio 2023. A questi si aggiungeranno, tra la fine del 2023 e il 2025, altre due stagioni composte da 22 episodi, che faranno dei Simpson lo show animato più longevo di sempre.

Non solo Simpson. Rinnovo anche per I Griffin e Bob’s Burgers

I Simposon non è l’unico cartoon su cui Fox ha deciso di continuare a puntare. I Griffin, il cartoon creato da Seth MacFarlane nel 1999, ha ottenuto il rinnovo per altre due stagioni, la 22esima e la 23esima, e proseguirà la sua corsa fino al 2025. Il numero degli episodi non è stato ufficializzato da Fox, ma se guardiamo alle ultime stagioni è lecito immaginare che le due nuove stagioni saranno composte da 20 episodi ciascuna, con debutto rispettivamente a settembre 2023 e settembre 2024.

Rinnovo per altre due stagioni anche per Bob’s Burgers, creata da Loren Bouchard nel 2011. Il cartoon proseguirà fino al 2025 con la 14esima e la 15esima stagione, composta ciascuna da 22 episodi come è accaduto dalla stagione 9 in poi.