I Simpson incontrano la famiglia Bocelli su Disney+

Cosa hanno in comune Homer, Marge, Lisa, Bart e la piccola Maggie con Andrea Bocelli e la sua famiglia? Nulla, almeno fino a pochi giorni fa, ma ora Disney+ ha annunciato l’arrivo sulla piattaforma di streaming di un cortometraggio natalizio che farà incontrare le due famiglie, i Simpson e i Bocelli.

The Simpsons meet the Bocellis in “Feliz Navidad”, questo il titolo del cortometraggio speciale, fa parte di una serie di corti animati speciali già presenti su Disney+, da Maggie Simpson in “Il risveglio della forza dopo il riposino” a The Good, The Bart and The Loki, da I Simpson x Balenciaga a I Simpson in Plusaversary. Stavolta la famiglia gialla più famosa del piccolo schermo sarà affiancata dal tenore Andrea Bocelli e i due figli Matteo e Virginia.

Questo insolito incontro, pronto a debuttare su Disney+ in tutto il mondo il prossimo 15 dicembre, a pochi giorni dal Natale, vedrà Homer sorprendere Marge con la sorpresa delle sorprese: un’esibizione sulle note di Feliz Navidad insieme ad Andrea Bocelli e la sua famiglia.

Non conosciamo ancora la durata del cortometraggio – i precedenti si aggirano tra i 4 e i 10 minuti – ma siamo certi che i fan dei Simpson apprezzeranno questa nuova avventura natalizia, così come i fan di Andrea Bocelli non rinunceranno all’occasione di vedere il loro idolo in versione gialla insieme a Matteo e Virginia Bocelli.

Il brano Feliz Navidad, un classico della tradizione natalizia, diventerà il nuovo singolo, in uscita proprio il 15 dicembre prossimo, tratto dall’album natalizio che Andrea Bocelli e la sua famiglia stanno promuovendo ormai da un paio di mesi: A Family Christmas, una raccolta dei classici del Natale interpretati proprio da Andrea e dai suoi due figli.

Questa la tracklist ufficiale del disco: