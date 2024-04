La partenza è prevista, come noto, per sabato 6 aprile in prima serata su Rai1. Il riferimento è alla nuova edizione de I migliori anni, lo show musicale diretto e condotto da Carlo Conti. Sul filo della memoria collettiva, Carlo Conti guiderà il pubblico di Rai1 in un percorso multimediale attraverso gli anni dello spettacolo nostrano.

I migliori anni nei settant’anni della Tv

In particolare questa edizione, come è noto, scandaglierà gli ultimi settant’anni del nostro paese visti dalla televisione, nata proprio nel 1954. Lo farà proponendo alcune delle canzoni più rappresentative passate anche dagli schermi della Rai. Vediamo insieme alcuni dei tanti ospiti previsti nella prima delle puntate del nuovo ciclo de I migliori anni.

Gli ospiti della prima puntata

Si parte dal cantautore, produttore, compositore, arrangiatore e chitarrista americano Nile Rodgers, co-fondatore della celebre band degli Chic. Ricordiamo uno dei brani più celebri di quel gruppo: “Le Freak“. Poi una habitué de I migliori anni, ovvero Patty Pravo. Ospite della prima puntata di questa nuova serie del programma di Rai1 il cantante e chitarrista britannico Captain Sensible.

Carlo Verdone, Nile Rodgers e Patty Pravo fra i protagonisti della prima

Fra gli ospiti della prima puntata ci saranno anche Francesco Gabbani, Wilma De Angelis, Fausto Leali, Valeria Rossi e l’attore e regista romano Carlo Verdone. Tutto quello che sarà presentato nel corso del programma verrà poi giudicato dai 60 ragazzi presenti in studio. Gli interventi comici saranno a cura di Maurizio Battista, presenza fissa di questa edizione de I migliori anni.

Appuntamento dunque per tutto questo e molto altro per sabato 6 aprile in prima serata su Rai1, subito dopo Affari tuoi, per la prima puntata del nuovo ciclo de I migliori anni, il tutto diretto e condotto come sempre da Carlo Conti.