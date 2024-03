Sabato 6 aprile in prima serata su Rai1, dopo l’irrinnunciabile appuntamento (per il pubblico e per le casse di Rai Pubblicità) con Affari tuoi, torna lo spettacolo di varietà costruito sul filo della memoria I migliori anni. Un’edizione questa, come sempre diretta e condotta da Carlo Conti, dedicata, noblesse oblige, ai settant’anni della televisione e ai 100 della radio.

I migliori anni dedicato ai settant’anni della tv in Italia

E quale migliore programma tv poteva essere abbinato a questa importante ricorrenza se non proprio I migliori anni. Una trasmissione la cui spina dorsale è proprio quella di solleticare le corde della memoria che sono dentro ognuno di noi. Il tutto attraverso interviste a personaggi popolari del mondo dello spettacolo e all’esecuzione, con i loro interpreti originali, dei più importanti e celebri brani musicali del nostro passato, recente e anche più lontano nel tempo.

Sessanta ragazzi alle prese con lo spettacolo del passato

Dunque ecco che dal primo sabato di aprile torna questo varietà prodotto con l’amabile collaborazione di Endemol Shine Italy. Novità e ritorni sono previsti in questa nuova serie dello storico show di Rai1. Vedremo prima di tutto in platea 60 ragazzi dai 18 ai 25 anni a cui verranno presentate canzoni e momenti di spettacolo del passato della nostra televisione. Essi giudicheranno tutto ciò che Carlo Conti presenterà loro nel suo spettacolo.

Maurizio Battista ospite fisso de I migliori anni

Ospite fisso di questa nuova edizione de I migliori anni il comico e cabarettista romano Maurizio Battista. Ormai abituato da tempo a fare i “sold out” nei teatri dove si esibisce, Maurizio Battista è impegnato di questi tempi nei teatri italiani con il suo spettacolo “Qualcosa non mi quadra“. Uno spettacolo di tre ore fatto di gag, ricordi ed improvvisazioni, senza filtri e con quell’interazione con il pubblico in sala che ormai è diventato il tratto distintivo dei suoi spettacoli, visti spesso in tv su Comedy Central,

La simpatia, l’ironia, ma anche la tipica bonomia romana di Maurizio Battista accompagneranno dunque tutte le puntate di questa nuova serie de I migliori anni dedicata ai settant’anni della nostra televisione. L’appuntamento dunque per la prima puntata, in diretta dagli studi Frizzi di Roma de I migliori anni è previsto per sabato 6 aprile, con Carlo Conti, subito dopo Affari tuoi di Amadeus.