Questa sera, sabato 27 maggio 2023, andrà in onda su Rai 1 la seconda e ultima puntata de I Migliori Anni dell’Estate, spin-off de I Migliori Anni condotto da Carlo Conti.

Il programma è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy. Lo show è firmato da Carlo Conti, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Ivana Sabatini, Mario d’Amico, Walter Santillo, Stefania De Finis, con la collaborazione di Fiammetta Profili. La regia è di Maurizio Pagnussat.

I Migliori Anni dell’Estate, seconda puntata 27 maggio 2023: anticipazioni

Mogol sarà il protagonista di questa settimana dell’Hit Parade, dove commenterà i brani della sua personale ed esclusiva carriera.

Due ospiti speciali di questo secondo appuntamento di I Migliori Anni dell’Estate saranno Patty Pravo, con le sue hit estive, e Pupo. L’artista racconterà la sua My List, durante la quale canterà i suoi successi e parlerà dei momenti della sua vita attraverso le sue canzoni preferite. Per il Juke Box spicca invece la presenza di Donatella Rettore, che farà così riascoltare ai telespettatori alcuni dei suoi più celebri brani, come Kobra e Splendido splendente.

A rappresentare gli anni ’60 e ’70 nel corso della serata saranno l’ex voce dei Santa Esmeralda, Leroy Gomez (Don’t let me be misunderstood), i Gibson Brothers (Cuba), i Dik Dik (Senza luce, Sognando la California, L’isola di Wight), Michele Pecora (Era lei) e i The Ritchie Family (The best disco in town e American generation). Gianmarco Carroccia poi interpreterà alcuni successi nello spazio dedicato a Lucio Battisti.

Gli anni ’80 vedranno invece sul palco Johnson Righeira (Vamos a la playa e L’estate sta finendo), i The Twins (Face to face Heart to heart), i Matia Bazar (Ti sento), Katrina (Walking on Sunshine), Samantha Fox (Touch me (I want your body)). Per gli anni ’90 ci sarà Miranda (Vamos a la playa), mentre gli anni Duemila saranno rappresentati dalle Las Ketchup (Aserejé).

Spazio anche alle classifiche delle Canzoni dell’estate, che saranno basate sul gradimento espresso dai telespettatori.

I Migliori Anni dell’Estate, seconda puntata 27 maggio 2023: cast fisso

Flora Canto, in studio, farà da tramite tra i social e il programma, leggendo in diretta i messaggi che arriveranno dal pubblico da casa.

Le esibizioni musicali saranno accompagnate dall’orchestra dal vivo diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie del CHORUS di Fabrizio Mainini.

I Migliori Anni dell’Estate, seconda puntata 27 maggio 2023: dove vederla in tv e in streaming

Sarà possibile seguire la seconda e ultima puntata di I Migliori Anni dell’Estate questa sera in diretta dalle ore 21:25 su Rai 1 e in streaming sul sito RaiPlay. Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.