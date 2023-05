Venerdì parte su Rai1 il nuovo spettacolo musicale diretto e condotto da Massimo Ranieri, Tutti i sogni ancora in volo. Il ritorno su Rai1 del celebre cantante napoletano prenderà il posto de I Migliori anni. I fans però del famoso spettacolo musicale diretto e condotto d Carlo Conti non resteranno all’asciutto. Sabato sera infatti è prevista la messa in onda della seconda puntata della versione “estiva” dei Migliori anni.

Un nuovo carico di musica a palla delle estati italiane, con le hit più famose che sono state la colonna sonora della stagione più calda dell’anno. Spazio qui su TvBlog quindi alle anticipazioni degli ospiti che saranno protagonisti della seconda ed ultima puntata della versione hit estive dei Migliori anni. “Il cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa indecente quando vedo te”

Cosi cantava Rettore nel 1981 nel suo famoso pezzo “Kobra“. Rettore sarà dunque fra gli ospiti della seconda ed ultima puntata da sabato sera de I migliori anni. Naturalmente Donatella non si limiterà a cantare “Kobra” ma anche molti pezzi di quei fantastici anni ottanta, a partire naturalmente da “Splendido splendente“. Poi una che di estati sulla cresta dell’onda ne ha vissute parecchie, ovvero Patty Pravo. Come non ricordare la mitica “Pazza idea” che è stato il tormentone dell’estate del 1973.

Si passa poi oltre confine con la band dei Ritchie Family ed il loro pezzo forse più celebre, ovvero “The Best Disco In Town” del 1976. Si resta fuori dai nostri confini con Las Ketchup, di cui ricordiamo il tormentone dell’estate 2002, ovvero “Aserejè“. Per il momento della “My list” ospite di Carlo Conti il cantautore Pupo. I comici che commenteranno i vari momenti del programma saranno Dado e la coppia Gigi & Ross.

Appuntamento per tutto questo e naturalmente molto altro per sabato sera, 27 maggio 2023 per la seconda puntata delle hit estive di sempre ne I Migliori anni dell’estate, condotta da Carlo Conti e trasmessa ovviamente da Rai1.