Questa sera, sabato 20 maggio 2023, andrà in onda su Rai 1, la prima puntata de I Migliori Anni dell’Estate, spin-off de I Migliori Anni condotto da Carlo Conti.

Il programma è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy. Lo show è firmato da Carlo Conti, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Ivana Sabatini, Mario d’Amico, Walter Santillo, Stefania De Finis, con la collaborazione di Fiammetta Profili. La regia è di Maurizio Pagnussat.

I Migliori Anni dell’Estate, prima puntata 20 maggio 2023: anticipazioni

Nella puntata di questa sera, il protagonista della Hit Parade Estate sarà Umberto Tozzi mentre l’ospite che verrà intervistato per la My List sarà Ezio Greggio.

Il protagonista del Juke Box, invece, sarà Edoardo Vianello.

Altri ospiti musicali saranno I Santo California (Tornerò), Gilbert O’Sullivan (Alone again e Clair), Giuliano dei Notturni (Il ballo di Simone) e i Cugini di Campagna (Anima mia e Meravigliosamente), per quanto riguarda gli anni ’70. Tornerà anche Gianmarco Carroccia con tre storici pezzi di Lucio Battisti.

Per gli anni ’80, invece, ci saranno Sabrina Salerno (Boys), Tony Esposito (Kalimba de luna), Sergio Caputo (Italiani mambo e Un sabato italiano), Limahl (The NeverEnding story), Gary Low (La colegiala) e Ryan Paris (Dolce vita).

Per gli anni ’90, infine, ci saranno Lou Bega (Mambo No. 5), Ten Sharp (You) e i Los Locos (Tic tic tac, Macarena, La vuelta e Mueve la colita).

Spazio anche alle classifiche delle Canzoni dell’estate, che saranno basate sul gradimento espresso dai telespettatori.

I Commentatori del Tempo, infine, saranno Gabriele Cirilli e Dado.

I Migliori Anni dell’Estate: cast fisso

Flora Canto, in studio, farà da tramite tra i social e il programma, leggendo in diretta i messaggi che arriveranno dal pubblico da casa.

Le esibizioni musicali saranno accompagnate dall’orchestra dal vivo diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie del CHORUS di Fabrizio Mainini.

I Migliori Anni dell’Estate, prima puntata 20 maggio 2023: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire I Migliori Anni dell’Estate in diretta dalle ore 21:25 su Rai 1 e, in streaming, sul sito RaiPlay.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.